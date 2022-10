Versicherungskammer digitalisiert Angebots- und Antragsprozess für betriebliche Altersvorsorge

Mit der Software-as-a-Service (SaaS) Lösung Xempus advisor können Makler und Mehrfachgeneralagenten ab sofort die bAV-Angebote der Versicherungskammer online beraten und abschließen, komplett medienbruchfrei, betont die Versicherungskammer. Alle Dokumente werden automatisch erstellt, mittels eSignatur unterschrieben und digital an den Versicherer übermittelt.



„Der Xempus advisor hat uns von Anfang an als zusätzliche Lösung für die digitale bAV-Beratung überzeugt“, sagt Sebastian Müller, Hauptabteilungsleiter Business Development & Fachfunktion Leben sowie Firmen Leben bei der Versicherungskammer. Für den zur Sparkassen-Finanzgruppe gehörenden Versicherer, steht der Öffentliche Dienst mit seinen Beamten, Richtern und Angestellten besonders im Fokus. Bei dem mit rund 4,8 Millionen Beschäftigten größten Arbeitgeber in Deutschland spielt die Zusatzversorgungskasse (ZVK) eine zentrale Rolle in der bAV. Der Xempus advisor wurde deshalb so weiterentwickelt, dass er die tarifvertraglich geregelte, betriebliche Altersversorgung der ZVK in die bAV-Beratung für Mitarbeitende aus dem Öffentlichen Dienst einfließen lässt.



„Beraterinnen und -Berater der bAV profitieren von jedem neuen Vorsorgespezialisten, der ihnen digitale Lösungen bietet. Mit der Anbindung der Versicherungskammer an unsere Xempus-Plattform erweitern Vertriebspartner ihr Portfolio um einen starken Anbieter für kleine und mittelständische Unternehmen, inklusive des öffentlichen Dienstes und der Diözesen“, ergänzt Sebastian Fonken, Director Insurer Sales & Partnerships bei Xempus.