Etwas mehr Arbeitsunfälle im vergangenen Jahr

Das Unfallrisiko am Arbeitsplatz ist der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) zufolge im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Demnach kamen 2021 auf 1.000 Vollbeschäftigte 22,95 Arbeitsunfälle, wie die Versicherung am Mittwoch mitteilte. Spannend sei, wie sich das Geschehen weiterentwickeln werde, so die DGUV.