Agria Tierverischerung: Wir versichern, egal wie grau die Schnauze ist

Der beste Freund auf vier Pfoten: Haustiere spielen für viele Menschen eine wichtige Rolle im Alltag. Ganz oben auf der Beliebtheitsskala stehen Hunde und Katzen. In Deutschland sind jedoch nicht einmal 10 % der Haustiere versichert. In anderen europäischen Ländern sieht das deutlich anders aus. Das möchte Agria ändern und dafür sorgen, dass die geliebten Tiere einen Rundumschutz zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis bekommen.

Sicherheit für Tier und Mensch seit 1890

Die Agria Tierversicherung wurde bereits 1890 in Schweden als Skandinavische Nutztierversicherung gegründet, die später zu „Agria Djuförsäkring“ umbenannt wurde (Djuförsäking, zu Deutsch: Tierversicherung). Seit 2021 ist Agria auf dem deutschen Markt aktiv.

Aufgrund der 132-jährigen Erfahrung als Tierversicherer verfügt Agria über die weltweit größte Datenbank mit Statistiken zur Gesundheit von Haustieren. Darin enthalten sind wertvolle Informationen darüber, welche Erkrankungen für bestimmte Rassen typisch sind. So kann Agria seinen Kunden flexible und passgenaue Lösungen anbieten — sowohl für Hunde als auch für Katzen. Zusätzlich bietet Agria OP- und Lebensversicherungen an. Auch Züchter werden im Leistungsportfolio berücksichtigt. Hundehalter können zudem von einer Rudel- sowie einer Haftpflichtversicherung profitieren. Als Top-Partner des Verbandes des deutschen Hundewesens (VDH) sorgen sie gemeinsam für mehr Sicherheit und Wohlbefinden der Tiere.

Aus Liebe zum Tier: Warum eine Tierversicherung wichtig ist

Immer mehr Menschen halten ein Haustier, welches sich oft zum engen Vertrauten entwickelt. Die finanziellen Risiken, die ein Tier mit sich bringt, geraten oft in Vergessenheit oder die Kosten werden unterschätzt. Ob durch einen Unfall oder aufgrund einer Krankheit, Tierbesitzer kommen schnell in die Situation, für Behandlungen und Medikamente bezahlen zu müssen. Eine Krankenversicherung schützt hier vor hohen finanziellen Belastungen.

Ausgefeilte Diagnose- und Therapiemöglichkeiten für Tiere

Denn derzeit steigen sämtliche Kosten, auch die Behandlung von Tieren wird aufgrund des Einsatzes moderner Technologien immer vielfältiger und therapeutische Möglichkeiten sowie die Behandlung teurer. Zusätzlich wurde zum 22. November 2022 die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) stark erhöht. So stiegen beispielsweise die Kosten für eine allgemeine Untersuchung von Katzen von 8,98 auf 23,63 Euro, die von Hunden von 13,47 Euro auf dieselbe Summe – und das ist nur ein prophylaktischer Tierarztbesuch. Bei einem Unfall beispielsweise können durchaus vierstellige Summen entstehen, die ein Tierarzt in Rechnung stellt.

Agria schützt Fellnasen in jedem Alter

Kommt es zu einer Behandlung, erstattet Agria unabhängig vom Satz der GOT – anders als andere Anbieter. Agria verfügt jedoch über viele weitere Vorteile, wie die freie Tierarztwahl oder den Auslandsschutz in den EU-Ländern, Großbritannien, Norwegen und der Schweiz. Operationen inklusive Nachbehandlung, auch bei einer Teilnarkose, sind ebenfalls versichert. Agria versichert zudem Tiere jeden Alters, von Welpen bis hin zu älteren Hunden, auch wenn bei zunehmend grauen Schnauzen das Risiko weniger kalkulierbar ist. Selbst im Schadensfall wird dem Versicherungsnehmer nicht gekündigt, wenn das Tier beispielsweise eine chronische Krankheit entwickelt. Die Lebensqualität und das Wohlbefinden von Tieren stehen für Agria immer an erster Stelle.

Autorin: Patricia Rips

