VEMA: Maklers Lieblinge in der Unfall-, funktionellen Invaliditäts- und Tierkrankenversicherung

Die Vema hat ihre Vertriebspartner nach den Favoriten in den Bereichen Unfall-, funktionelle Invaliditäts- und Tierkrankenversicherung gefragt. Wo stimmen Qualität, Preis und die Leistungsbearbeitung? Wo wurden gute Erfahrungen gemacht?

Eine Versicherung soll für finanzielle Sicherheit und Planbarkeit sorgen, wenn ein Unglück eintritt, also auch bei einem Unfall oder einer Krankheit. Vor dem Hintergrund vor dem Hintergrund wollte die Vema von ihren Partnern wissen, wer zu den Favoriten in den Segmenten Unfallversicherung, funktionelle Invaliditätsversicherung und Tierkrankenversicherung zählt. Spannend sind die Ergebnisse, weil in den drei Segmenten ausnahmsweise nicht die großen Versicherungsgesellschaften dominieren.

Bei den Anbietern der Funktionellen Invaliditätsvorsorge sind es:

Barmenia (29,89 %) Janitos (23,91 %) AXA (10,87 %)

Die 10 besten funktionellen Invaliditätsversicherer

Die Top-Ten der VEMA-Makler im Bereich „Funktionelle Invaliditätsabsicherung“ / Quelle: Vema

Die besten Unfallversicherer

Im Segment Unfallversicherung bevorzugen Vema-Makler:

die Haftpflichtkasse (21,11 % der Nennungen, VEMA-Deckungskonzept) InterRisk (16,36 %) Baloise (11,61 %)

Die Top-Ten der Vema-Makler im Bereich Unfallversicherung / Quelle: Vema

Vema: Die besten Tierkrankenversicherer

Und im Bereich Tierkranken sind die Favoriten:

Barmenia (28,57 %, VEMA-Deckungskonzept) Uelzener (21,09 %) HanseMerkus (15,37 %)