Kfz-Versicherungsabschlüsse 2021: Hier fahren die ältesten Autos

Die ältesten Pkw sind im Saarland unterwegs. Die Fahrzeuge der Saarländerinnen und Saarländer sind durchschnittlich 10,6 Jahre alt. Vergleichsweise alt sind die Autos auch in Bremen mit einem Durchschnitt vom 10,3 Jahren, Niedersachsen mit durchnittliche 10,3 Jahren und Nordrhein-Westfalen mit 10,2 Jahren. Die neusten Fahrzeuge fahren in Thüringen. Im Schnitt kommen sie dort auf 9,3 Jahre. Im Saarland sind die Autos damit durchschnittlich 14 Prozent älter als in Thüringen.

„Im Norden und Westen des Landes sind die Fahrzeuge tendenziell älter“, sagt Michael Roloff, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. „Wir sehen, dass das Durchschnittsalter für Pkw in Thüringen konstant geblieben ist. Damit läuft diese Entwicklung gegen den allgemeinen Bundestrend. Insgesamt werden die Fahrzeuge im Schnitt in Deutschland immer älter.“

Frauen haben jüngere Wagen als Männer

Die Fahrzeuge der Check24-Kunden sind im Jahr 2021 im Schnitt 10,0 Jahre alt. Damit setzt sich der Trend die vergangenen Jahre fort, dass Pkw immer älter werden. 2017 lag das Durchschnittsalter noch bei 9,3 Jahren. Das ist ein Plus von knapp acht Prozent innerhalb von vier Jahren.

Die Betrachtung von Alter und Geschlecht der Fahrzeughalterinnen und -halter zeigt, dass Fahranfängerinnen und -anfänger mit im Schnitt 14,0 Jahren die ältesten Fahrzeuge fahren, gefolgt von 20- bis 29-Jährigen (Ø 11,7 Jahre). Die neusten Autos haben 60- bis 69-jährige Halter. Außerdem sind Frauen mit neueren Wagen unterwegs (Ø 9,5 Jahre) als Männer (Ø 10,2 Jahre).