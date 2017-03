Blau direkt investiert in eigenes Start-up

Der Lübecker Maklerpool Blau direkt hat seine Investitionen in das hauseigene IT-Start-up Dionera in Berlin erneut ausgebaut. Die bereits zugesagten zehn Millionen Euro sollen um eine weitere Finanzspritze von fünf Millionen Euro erweitert werden. Das zusätzliche Kapital soll in den Ausbau des Entwickler-Teams und die Bindung der Mitarbeiter fließen.

Blau direkt stockt die Investitionen in das hauseigene IT-Start-up Dionera auf. Wie der Maklerpool mitteilt, läuft die aktuelle Zusage von zehn Millionen Euro noch bis Ende 2022. Nun will Blau direkt noch zusätzlich fünf Millionen Euro in das Berliner Unternehmen investieren.

“Die Gründung eines eigenen Start-ups war für uns ein kalkuliertes Risiko”, erklärt Blau-direkt-Geschäftsführer Lars Drückhammer. Der Entschluss die IT in einem unabhängigen Start-up zu konzentrieren, ziehe eine Veränderung im Denken und Handeln nach sich.

Dionera will Entwickler-Team verstärken

“Selbst für einen innovativen Pool bedeutet das, sich immer wieder neu einstellen zu müssen. Nach nunmehr drei Jahren sehen wir den Erfolg des jungen Teams”, so Drückhammer weiter. So habe die Kunden-App “simplr” alle Tests gewonnen. Auch Datensynchronisation und Dokumentenaustausch habe die Softwareschmiede in Rekordzeit umgesetzt.

Daher soll nun der vorhandene Finanzierungsrahmen erheblich ausgeweitet werden. “Mit simplr und dem BiPRO-Blitz haben wir jedes Jahr ein marktveränderndes Technologie-Asset vorgelegt. Jetzt wollen wir die Geschwindigkeit noch einmal verdoppeln”, sagt Dionera-Chef Hannes Heilenkötter. “Mit den neuen Mitteln können wir unser Entwickler-Team verstärken und in die Bindung der Mitarbeiter investieren.” (jb)

