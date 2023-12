Provinzial schafft neues Ressort „Kundenmanagement und neue Geschäftsmodelle“

Das Kundenverhalten befindet sich in allen Branchen seit Jahren im Wandel. Das gilt auch für die Versicherungsbranche. Die Provinzial reagiert auf die Veränderungen und schafft zum 1. Juli 2024 das neue Ressort "Kundenmanagement und neue Geschäftsmodelle". Die Leitung übernimmt Nina Schmal, Vorständin der Andsafe AG, ProTect AG sowie Geschäftsführerin der OCC Assekuradeur GmbH und der Provinzial Dienstleistungsgesellschaft mbH.

Mit der Schaffung des neuen Ressorts will die Provinzial die Bedeutung der Kundenthemen im Konzern stärken und sich deutlicher als bisher auf die Anforderungen der hybriden Kunden einstellen. Ein besonderer Fokus liegt nach Unternehmensangaben dabei auf dem Zusammenspiel der regionalen Vertriebe der Provinzial. Durch die Bündelung der digitalen und hybriden Geschäftsmodelle in einem Ressort sollen weitere Wachstumspotenziale gehoben und die Nutzung der Kompetenzen und Kundenzugänge in den Vertrieben des Konzerns sichergestellt werden, betont der Konzern bei der Vorstellung des neuen Ressorts.

Zudem soll damit wird die Wettbewerbsfähigkeit der Provinzial nachhaltig gestärkt werden. Die Leitung des neu geschaffenen Ressorts wird spätestens ab dem 1. Juli 2024 Nina Schmal (42) übernehmen. Schmal ist seit 2014 bei der Provinzial und verantwortet seit 2020 als Generalbevollmächtigte der Provinzial Holding den Bereich Kunde & Marke und ist dadurch bereits heute für das Kundenmanagement, die digitale Kundenschnittstelle und die Ausrichtung aller Marken im Konzern verantwortlich. Zudem ist sie Vorständin der Andsafe AG, ProTect AG sowie Geschäftsführerin der OCC Assekuradeur GmbH und der Provinzial Dienstleistungsgesellschaft mbH.

„Mit der neuen Struktur und dem erweiterten Vorstandsteam können wir die Kundenanforderungen noch fokussierter adressieren und sie auf allen Ebenen des Konzerns implementieren. Dadurch stärken wir unsere Zukunftsfähigkeit, da wir die Kundenbedürfnisse durch das Zusammenspiel von Traditionsvertrieben und neuen Geschäftsmodellen noch besser bedienen können“, so Dr. Wolfgang Breuer, Vorstandsvorsitzender der Provinzial.