Muzinich & Co. holt Experten für Private Debt

Der auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte institutionelle Asset Manager Muzinich & Co. baut mit Jan Henrik Reichenbach (44) als Head of DACH Private Debt seine Expertise im Bereich der alternativen Mittelstandsfinanzierung aus.

Aus Frankfurt heraus ist Reichenbach ab sofort für den Aufbau des Private Debt-Geschäfts im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Reichenbach wird als Mitglied des European Private Debt-Teams bei Muzinich eng mit den anderen Länderteams zusammenarbeiten und im Rahmen einer paneuropäischen Strategie an Kirsten Bode, Co-Head of Private Debt, Pan Europe, berichten. Seine Kernaufgaben bestehen dabei in der Identifizierung, Anbahnung, Abwicklung sowie Betreuung von direkten Finanzierungslösungen für Mittelstandsunternehmen.

Viele Jahre Erfahrung im Finanzbereich

Reichenbach verfügt über 17 Jahre Erfahrung im Finanzbereich und kommt von Ernst & Young zu Muzinich. Dort war er zuletzt als Partner im Capital & Debt Advisory für die DACH-Region zuständig und konzentrierte sich auf der Beratung von Finanzinvestoren und Unternehmen in Sondersituationen bei Finanzierungsfragen. Reichenbach verfügt über weitreichende Erfahrungen bei alternativen Assets. So war der Diplom Betriebswirt zuvor in London bei Houlihan Lokey und HSBC beratend sowie strukturierend auf der Verkaufsseite tätig, während er bei Unigestion und J.P. Morgan Partners als Investor die Käuferseite abdeckte.

Flexible Finanzierungsstrukturen

Private Debt-Strategien stellen zum einen flexible Finanzierungsstrukturen für Mittelstandsunternehmen bereit. Zum anderen erhalten institutionelle Investoren dadurch Zugang zu wachstumsorientierten Unternehmen. Über die Private Debt-Plattform von Muzinich bieten die Investitionsteams des Unternehmens von acht Standorten auf zwei Kontinenten maßgeschneiderte Finanzierungslösungen an. Mit rund 25 Experten hat Muzinich eines der größten Private Debt-Teams und finanziert aktuell über vier europäische Private Debt-Strategien rund 750 Mio. US-Dollar.