Für das beste Team der Welt 

Betriebliche Vorsorge: das Plus an Wertschätzung. Die Kombination aus Altersvorsorge, Arbeitskraftsicherung und Krankenversicherung bietet Firmenkunden personalpolitische Effekte durch ein erlebbares Benefit-Konzept statt isolierter Einzellösungen.

Heutzutage sind die Rollen oft vertauscht. Unternehmen müssen sich bei potenziellen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern präsentieren und dabei ihre eigene Attraktivität herausstellen. Sie benötigen Argumente, die sie gegenüber anderen Unternehmen abgrenzen. Aber was macht ein Unternehmen heutzutage attraktiv? Was ist die Benchmark? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Firmenkunden hierbei unterstützen können.

Beliebt bei der Belegschaft

Neben bekannten Faktoren wie Tätigkeitsfeld, Gehalt sowie zeitlicher und räumlicher Flexibilität sind es immer mehr die Personalzusatzleistungen, die sogenannten Benefits, die für heutige und zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine wichtige Rolle spielen.

Eine von der Funk Gruppe im Jahr 2023 durchgeführte Befragung ergab, dass belegschaftsseitig die betriebliche Altersversorgung (bAV) als die wichtigste Personalzusatzleistung angesehen wird.* Fast genau so beliebt ist auf Platz 2 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Krankenversicherung (bKV). Auch die betriebliche Arbeitskraftsicherung (bAKS) auf Platz 3 lässt andere Zusatzleistungen wie Tankgutscheine, Jobtickets oder Firmenhandys weit hinter sich.

Der Spitzenplatz der bAV mag wenig überraschen, ist sie doch seit Jahren fester Bestandteil der Personalpolitik deutscher Unternehmen. Doch obwohl die bKV wie auch die bAKS eine hohe Wertschätzung in Belegschaften erfahren, sind diese Benefits in der Breite der Betriebe noch nicht etabliert. Und genau hier liegt das vertriebliche Potenzial.

Betriebliche Vorsorge – das Plus an Wertschätzung

Die betriebliche Vorsorge der Allianz kombiniert die drei beliebtesten Personalzusatzleistungen zu einem modernen, ganzheitlichen Benefit-Konzept. Damit bieten Unternehmen ihrer Belegschaft eine hochwertige Ergänzung der gesetzlichen Absicherung und zeigen so auch ihr Plus an Wertschätzung.

Wertschätzung mit Zukunft. Die bAV ist ein wichtiger Benefit für die Zukunft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeichnet sich durch Sonderkonditionen und staatliche Förderung aus. Die Betriebsrente hilft dabei, den Lebensstandard im Alter zu sichern. Unternehmen können ihre Belegschaft, z. B. durch einen Zuschuss zur Entgeltumwandlung, zusätzlich unterstützen.

Wertschätzung, die Sicherheit gibt. Die bAKS kann den gesetzlichen Schutz ebenfalls hochwertig ergänzen: Je nach Branche und Berufsbild kommt dabei eine Berufsunfähigkeits- oder eine Grundfähigkeitsversicherung infrage. Im Leistungsfall wird eine vereinbarte monatliche Rente fällig. Neben Sonderkonditionen und staatlicher Förderung ist zusätzlich bei arbeitgeberfinanzierten Angeboten in der Regel eine Absicherung ohne Gesundheitsfragen möglich.

Wertschätzung für die Gesundheit. Die bKV ist eine arbeitgeberfinanzierte Zusatzversicherung für Mitarbeitende und die perfekte Ergänzung zur bestehenden Krankenversicherung. Abhängig vom gewählten Tarif werden z. B. Kosten für Vorsorgeuntersuchungen, Sehhilfen oder auch Zahnersatz übernommen bzw. bezuschusst. Damit wird dieser besondere Mehrwert für die Mitarbeitenden direkt erlebbar.

So profitieren Vermittlerinnen und Vermittler

Die betriebliche Vorsorge bietet attraktive Vertriebspotenziale: Mit dem zusätzlichen Angebot von bKV und bAKS können bAV-Vermittler:innen die vorhandenen Personalzusatzleistungen zu einem modernen Benefit-Konzept ergänzen. Auch als Türöffner für das Neugeschäft funktioniert die betriebliche Vorsorge hervorragend – sie kann unternehmensseitig Türen öffnen, die heutzutage nicht mehr so leicht aufgehen.

Für das Plus an Effizienz. Mit FirmenOnline können Sie und Ihre Firmenkunden alle Verwaltungsprozesse rund um die betriebliche Vorsorge der Allianz digital abwickeln. Profitieren Sie von modernster Technologie, zukunftssicheren Lösungen und höchster Datensicherheit bei maximaler Zeit- und Kosteneffizienz.

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und Expertise des starken Partners Allianz.

* Funk Gruppe 2023, Wellbeing im Unternehmen fördern – Betriebliche Krankenversicherung Survey 2023 aus Sicht der Mitarbeitenden