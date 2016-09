Seminar zur Mifid II in Hamburg

Der Veranstalter MSG – Finance Industry Consulting kündigt ein Seminar zu der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II am 13. Oktober in Hamburg an. Es soll sich speziell mit den Konsequenzen für Sachwert-Emissionen befassen.

Das halbtägige Seminar am Nachmittag und frühen Abend richtet sich nach Angaben der MSG an Kapital­verwaltungs­gesellschaften und Vertriebs­organisationen von geschlossenen Investment­vermögen und beleuchtet die rechtlichen und organisatorischen Aspekte, die bei der Implementierung der Mifid-II-Anforderungen beachtet werden müssen. Dabei geht es unter anderem um die Bestimmung von Zielmärkten und die Gestaltung von Produktfreigabeverfahren.

Zu den angekündigten Referenten zählen unter anderem Dr. Ulrike Busse, Abteilungsleiterin Vertrieb und Verbraucherschutz beim Sachwerteverband BSI sowie der Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Gunter Reiff, Partner bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft RP Asset Finance Treuhand, München. Die Teilnahme kostet für Vertreter von Kapitalverwaltungsgesellschaften und Vertrieben 295 Euro, für Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen 695 Euro netto. (sl)

