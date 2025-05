Dela: Christian Anders wird neuer Key Account Manager

Seit dem 1. April 2025 ist Christian Anders (53) neuer Key Account Manager bei den Dela Lebensversicherungen in der deutschen Niederlassung in Düsseldorf. Der erfahrene Versicherungskaufmann bringt umfassende Expertise im Aufbau und in der Betreuung von Maklerpartnerschaften mit.

Anders startete seine Karriere bei der Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung, war anschließend bei Swiss Life Select tätig – unter anderem als Assistent der Geschäftsführung Vertrieb – und begleitete dort den Börsengang. Weitere Stationen waren Forumfinanz AG, Allianz Global Investors und Pioneer Investments, wo er Vertriebe und Investmentmakler betreute.

Dietmar Diegel, Chief Commercial Officer bei Dela, begrüßt den Neuzugang: „Christian Anders bringt nicht nur fundiertes Vertriebswissen mit, sondern auch eine starke persönliche Motivation. Er wird uns helfen, unsere Maklerbeziehungen weiter auszubauen und unsere Präsenz im Markt zu stärken.“