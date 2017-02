Standard Life: Neugeschäft geht zurück, Gewinn steigt

Standard Life Deutschland konnte im Geschäftsjahr 2016 einen deutlich höheren Gewinn und ein gestiegenes verwaltetes Vermögen verbuchen. Der Gewinn vor Steuern kletterte um 67 Prozent von zwölf Millionen Euro auf 20,1 Millionen Euro. Die Assets under Administration lagen mit 12,4 Milliarden Euro vier Prozent über dem Vorjahreswert (11,9 Milliarden Euro).

Einen Rückgang hatte die deutsche Niederlassung des britischen Versicherers beim Neugeschäft zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr verbuchte Standard Life Deutschland ein APE-Ergebnis (d.h. laufende Beiträge eines Jahres plus ein Zehntel der Einmalbeiträge) in Höhe von 57,7 Millionen Euro und lag damit unter dem Vorjahresergebnis (73,6 Millionen Euro).

“Der Rückgang des Neugeschäfts hat uns nicht überrascht. Er ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass wir nach dem Rückzug aus den Garantieprodukten im Bereich der betrieblichen Altersversorgung die Segmente nicht mehr bedienen können, in denen Garantien gesetzlich vorgeschrieben sind”, sagte Martin Clements, Chief Executive Officer von Standard Life in Deutschland.

Eine positive Neugeschäftsentwicklung verzeichnete Standard Life Deutschland bei den fondsgebundenen Produkten ohne Garantien. Die Fondspolicen “Maxxellence” und “Maxxellence Invest” erreichten ein APE von 19,9 Millionen Euro. Damit konnte der Vorjahreswert (17,1 Millionen Euro) um mehr als 16 Prozent gesteigert werden.

Weitere Fondspolice in Planung

Ebenfalls positiv entwickelte sich das Neugeschäft mit dem Einmalbeitragsprodukt “ParkAllee”. Mit dieser speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 50plus zugeschnittenen Fondspolice erzielte der Versicherer Einmalbeiträge in Höhe von 78 Millionen Euro und verzeichnete ein Ergebnis, das 23 Prozent über dem Vorjahr lag (63,5 Millionen Euro).

“Im Bereich der privaten Vorsorge stimmt uns die positive Entwicklung bei fondsgebundenen Produkte ohne Garantien besonders zuversichtlich. Hier sehen wir auch künftig sehr große Chancen und werden unser Angebot erweitern. Ende Januar haben wir bereits unser MyFolio-Angebot ausgeweitet, im Mai wird dann ein neues fondgebundenes Produkt folgen”, kündigte Clements an. (kb)

Foto: Standard Life