ESG-Kompetenzcheck für Asset-Manager: GDV präsentiert Fragenkatalog

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hat erstmals einen ESG-Fragebogen vorgestellt, der es Versicherern ermöglicht, die Nachhaltigkeits-Kompetenz ihrer Asset Manager zu prüfen. Mit diesem Instrument können die Versicherer sicherstellen, dass ihre Kapitalanlagen noch konsequenter an den ESG-Kriterien – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung – ausgerichtet werden.

Dazu sagt der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen: „Die Ausrichtung an ESG-Kriterien ist ein wichtiger Schritt zur Reduzierung der CO2-Emissionen, die durch die Investments indirekt finanziert werden. Mit 1,9 Billionen Euro ist die Versicherungswirtschaft einer der größten institutionellen Investoren in Deutschland. Der Fragebogen stärkt die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Versicherer zusätzlich und kann sie dabei unterstützen, ihre Investitionen den Klimazielen entsprechend auszurichten.“

Die Anwendung des Fragebogens ist laut Asmussen freiwillig und unverbindlich. Er ist flexibel einsetzbar und kann nach Bedarf angepasst oder ergänzt werden. Mit dem Fragebogen leiste man Orientierungshilfe, er sei ein Service-Angebot für die GDV-Mitglieder.

Netto-Null-Emission bis 2050

Nach Angaben des GDV haben sich rund 90 Prozent der deutschen Versicherer verpflichtet, ihre Investitionen bis spätestens 2050 auf Netto-Null-Emissionen auszurichten. Damit folgt die Branche dem Pariser Klimaabkommen und den Nachhaltigkeitszielen der EU. Netto-Null bedeutet, dass verbleibende Emissionen durch Maßnahmen wie Emissionszertifikate oder CO₂-Kompensation ausgeglichen werden müssen.

Grundlage dafür ist eine sektorweite Nachhaltigkeits-Roadmap, die 2021 beschlossen und zuletzt 2023 überarbeitet wurde. Im Zentrum der Strategie steht die Zielsetzung, die finanzierten CO₂-Emissionen deutlich zu senken, also jene Emissionen, die über die Kapitalanlagen der Versicherer indirekt mitverantwortet werden.

Da ein erheblicher Teil der Gelder über Fondsstrukturen angelegt ist, gewinnen die Asset Manager nach Angaben des GDV als ausführende Instanzen eine Schlüsselrolle. Ihre Auswahl und Steuerung sei entscheidend dafür, ob und wie die ESG-Ziele in der Kapitalanlagepraxis tatsächlich erreicht werden, so der GDV. Über den Fortschritt bei der Umsetzung informiert der Verband jährlich in einem Nachhaltigkeitsbericht, der zentrale Kennzahlen und Entwicklungen zur Roadmap dokumentiert.