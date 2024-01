4 Neue für ZFF

Die Versicherer Canada Life, Inter, Signal Iduna und der Maklerpool JDC sind als Fördermitglieder dem Verein "Zukunft für Finanzberatung" (ZFF) beigetreten. Was die Initiative plant.

Diese Unternehmen unterstützen ab diesem Jahr die Initiativen des ZFF, der sich seit 2018 für die Zukunft der Finanzberatung einsetzt. Die Schwerpunkte liegen dabei auf der Branchenvernetzung und der Verbreitung positiver Nachrichten zur Finanzberatung. Langfristig strebt der Verein eine aktive Rolle in der Nachwuchsförderung und eine nachhaltige Verbesserung des Ansehens in der öffentlichen Wahrnehmung an.

Christian Schwalb, erster Vorsitzender des ZFF, betont die Bedeutung der neuen Mitgliedschaften: „Wir freuen uns über die Unterstützung von vier renommierten Unternehmen, was zeigt, dass die Herausforderungen unserer Zeit eine verstärkte Zusammenarbeit erfordern.“