Oliver Lang geht in den Vertrieb von Hep Solar

Zum 1. Mai 2025 hat Oliver Lang als Leading Expert Business Development Sales eine Schlüsselrolle im Vertrieb übernommen, teilt Hep Solar mit. Lang wird demnach insbesondere den Vertrieb innovativer Investment-Produkte vorantreiben und neue Geschäftsfelder erschließen. Ein besonderer Schwerpunkt liege auf der Markteinführung eines Investmentfonds im Bereich erneuerbare Energien.

Zuletzt war Lang als Geschäftsführer bei dem Maklerpool Blau Direkt tätig, wo er den Einkauf von Versicherungen, Compliance, Personal, Sales und Marketing verantwortete und maßgeblich zum Ausbau des Investmentbereichs beitrug. Zuvor war er Vorstandsmitglied Investment und Vertrieb bei der Jung, DMS & Cie. AG. Bei der BCA AG war er der Mitteilung zufolge zudem federführend für die Restrukturierung des Maklerpools und den Aus- und Aufbau der Bank für Vermögen als Vorstand sowohl auf Konzern- als auch auf Bankebene verantwortlich.

Für Lang sei der Wechsel zu Hep Solar eine echte Wunschlösung – nicht zuletzt, weil ihn diese Aufgabe zurück in seine baden-württembergische Heimat führt, heißt es in der Mitteilung. Besonders schätze er die Rückkehr in ein inhabergeführtes Unternehmen.