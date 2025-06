Blau Direkt holt Schinnenburg

Bereits heute stößt er in beratender Funktion zum Führungsteam und soll zum 1. Oktober formell in die Geschäftsführung eintreten. Schinnenburg verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung und war in leitenden Funktionen bei namhaften Unternehmen der Versicherungsbranche tätig, darunter als Vorstand bei der Deutschen Familienversicherung und der Ergo Group sowie als Geschäftsführer der Ratingagentur Morgen & Morgen. Zuletzt verantwortete er als Vorstandsvorsitzender der Landesschadenhilfe Versicherung VaG die strategische Neuausrichtung des Unternehmens.

„Mit Stephan Schinnenburg gewinnen wir einen strategisch denkenden, in der Branche hervorragend vernetzten Kollegen, der unsere Plattformvision ideal ergänzt. Seine Perspektive wird uns helfen, die Partnerschaften mit Produktgebern noch enger zu gestalten und unsere Rolle als technologiegetriebener Dienstleister im Markt weiter zu stärken“, so CEO Dr. Kai-Uwe Laag.