Stuttgarter: Volker Bohn wird Generalbevollmächtigter für unabhängige Vertriebspartner

Die Stuttgarter Versicherungsgruppe hat Volker Bohn zum Generalbevollmächtigten für unabhängige Vertriebspartner ernannt. Die Berufung durch den Vorstand erfolgte mit Wirkung zum 1. Mai 2025. Bohn ist seit November 2019 im Unternehmen tätig, bislang als Organisationsdirektor im Vertrieb.

In seiner bisherigen Rolle hat Bohn die Zusammenarbeit mit unabhängigen Vermittlern geprägt und die strategische Ausrichtung des Vertriebs maßgeblich mitgestaltet. Neben dem operativen Vertrieb war er auch an übergeordneten Projekten beteiligt: So übernahm er im Dezember 2021 die Funktion des Nachhaltigkeitsbeauftragten der Stuttgarter. In dieser Position trieb er bis März 2024 die Einrichtung eines Nachhaltigkeitsboards sowie den Ausbau des Nachhaltigkeitsmanagements und der -strategie voran.

Darüber hinaus war Bohn Teil des Kernteams im Strategieentwicklungsprozess des Unternehmens und ist Mitglied der Projektleitung im laufenden Fusionsvorhaben mit der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK).