AfW-Vorstand wird auch Vorstand im europäischen Dachverband FECIF

Auf der Mitgliederversammlung des europäischen Dachverbands der Vermittlerverbände, der European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), wurde Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung, einstimmig in den Vorstand gewählt.

Bereits seit 2023 war Rottenbacher als „Advisor to the board“ (Berater des Vorstands) maßgeblich in alle FECIF-Aktivitäten eingebunden. Die FECIF ist seit 25 Jahren auf europäischer Ebene aktiv. Im vergangenen Jahr waren die Aktivitäten auf die Begleitung der EU-Kleinanlegerstrategie (Retail Investment Strategy) fokussiert. Dabei handelt es sich nicht – wie der Name vielleicht vermuten lässt – um ein unverbindliches Strategiepapier, sondern um ein umfangreiches Gesetzespaket.

„Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit. Diese ist umso wichtiger, weil es auch in der kommenden Legislatur des Europäischen Parlaments vieles geben wird, mit dem wir nicht einverstanden sein können. Mit dem Sitz im Vorstand der FECIF können wir uns mit noch mehr Nachdruck und Leidenschaft für die Interessen der vom AfW vertretenen Versicherungs-, Investment- und Immobiliardarlehensvermittlerinnen und -vermittler einsetzen und für weniger Bürokratie streiten“, so Rottenbacher.

Für das zweite Halbjahr 2024 steht die Begleitung der Trilog-Verhandlungen zur Kleinanlegerstrategie im Mittelpunkt der FECIF-Aktivitäten, also des Abstimmungsprozesses zwischen EU-Kommission, EU-Parlament und Ministerrat. Aber auch zahlreiche andere Vorhaben werden aktiv begleitet, heißt es in der Mitteilung des AfW. So werden gerade Stellungnahmen zu sieben verschiedenen Konsultationen von ESMA und EIOPA vorbereitet, also den EU-Aufsichtsbehörden für Wertpapiermärkte und Versicherungen.

Im Rahmen der Cash.-Digital Week spricht Rottenbacher morgen (Freitag, 21. Juni 2024, 11.30 Uhr) zum Thema „Künstliche Intelligenz im Vermittlermarketing".