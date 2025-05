Trauer um Hans John

„Hans John war nicht nur ein Visionär, sondern auch ein Vorreiter in der Entwicklung von Versicherungskonzepten, insbesondere im Bereich der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für VersicherungsmaklerInnen und FinanzdienstleisterInnen. Sein Engagement ging weit über die Entwicklung innovativer Produkte hinaus. Der Gedanke eines starken Netzwerks und die Kraft der Gemeinschaft lagen ihm stets am Herzen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Als Gründungsmitglied des Vermittlerverbands AfW habe John frühzeitig die immense Bedeutung einer – auch politischen – Interessenvertretung der Branche erkannt. Bildung und Weiterbildung seien für ihn seit jeher von großer Bedeutung gewesen – lange bevor diese verpflichtend für den Berufsstand wurden.

AfW-Vorstand Norman Wirth würdigte den Verstorbenen mit persönlichen Worten: „Hans John war für mich persönlich viel mehr als nur ein geschätzter Kollege. Er war ein echter Mentor, der mir vor über 20 Jahren den Zugang zur Branche erleichtert und mich mit seiner Erfahrung und seinem Rat geprägt hat. Sein hanseatischer Humor, seine Loyalität und seine Menschlichkeit werden mir sehr fehlen. Hans John hat den AfW, die Branche und auch mich persönlich nachhaltig beeinflusst — dafür bin ich ihm zutiefst dankbar.“