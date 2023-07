Aktieninvestments: Fokus auf Sicherheit!

1. Marktstimmung: Sentiment mahnt zur Vorsicht

Börsen-Experte Ulrich Müller sieht die Stimmung an der Börse aktuell ein wenig zu euphorisch: „Aktuell fragen viele Anleger, ob sie noch in Tech-Werte investieren sollten. Das erinnert mich an die Marktphase im Herbst 2021, bevor die Kurse absackten. Auch der Fear-and-Greed-Index deutet auf eine zu euphorische Stimmung hin. Auch wenn die Kurse noch weiter klettern können, sollten Anleger jetzt verstärkt einen Fokus auf Sicherheit legen“, findet der Marktkenner. Der Fear-and-Greed-Index deutet bezogen auf den S&P 500 aktuell „extreme Gier“ an und notiert deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 125 Tage.

2. Rohstoffe als antizyklische Investments

Ulrich Müller bevorzugt für seine langfristigen Marktstrategien einen antizyklischen Ansatz. Derart geleitet, investierte der Börsen-Experte etwa im vergangenen Herbst in Tech-Werte, was sich im Nachhinein als richtig herausgestellt hat. Aktuell hat Müller Rohstoff-Investments als chancenreich identifiziert. „Rohstoffe sind aktuell ein Bereich, der vom Markt zu Unrecht ignoriert wird. Viele Transformationen, sei es die Energiewende, die Mobilitätswende oder das gesamte Thema Klimaschutz sind auf Rohstoffe angewiesen, etwa um Batterien oder Windräder zu bauen. Auch der Ausbau der Leitungsnetze kommt nicht ohne Kupfer aus. Unternehmen rund um Basismetalle, aber auch Lithium, sind daher langfristig interessant“, findet Müller. „Vor allem dann, wenn Rohstoffe nachhaltig zutage gefördert werden, wird eine Investment-Story interessant.“

3. Ausblick auf das zweite Halbjahr an der Börse

Blickt man auf die Konjunkturdaten in Deutschland, zeichnet sich ein moderat positives Bild. Doch für Marktkenner Ulrich Müller bleiben Risikofaktoren weiterhin bestehen. „Auch wenn die Inflation in den vergangenen Monaten zurückgegangen ist und etwa in Spanien bereits bei nur noch 2 Prozent liegt, ist ein Comeback der Teuerung nicht ausgeschlossen. Auch die Konjunktur ist noch nicht „übern Berg“. Vor dem Hintergrund weiterer Zinsschritte könnte die Nervosität an der Börse im zweiten Halbjahr zunehmen“, erklärt Müller und erwartet eine Seitwärts-Entwicklung. Das bedeutet für Müller jedoch nicht, dass der Markt keine Chancen bereithält: „Titel wie Disney, Intel oder auch Pfizer und Nike sehen aufgrund ihrer Zahlen aussichtsreich aus. Hier könnten sich bei Marktschwäche langfristige Chancen ergeben“, erklärt der Profi-Investor.



Ulrich Müller hat fast 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der bekannten Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek bei Hamburg. Mit Gruppenseminaren und individuellen Coachings zu den Themen Investieren mit Strategie und Mental Coaching werden Teilnehmende dazu ausgebildet, ihr Geld erfolgreich an der Börse zu investieren. Vor der Gründung der UMWA war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen. Über viele Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme im Bereich Aktien & Optionen, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt. Seit November 2021 ist er zudem Strategiegeber des Investmentfonds „UM Strategy Fund“.