Aktienmarkt 2023: „Gerade für Anfänger könnte jetzt ein guter Einstiegsmoment sein“

Die Börsen in Amerika und Europa haben im vergangenen Jahr stark gelitten. Der Krieg, die Inflation und die Energiekrise haben überall deutliche Spuren hinterlassen. Entsprechend gedrückt ist die Stimmung an der Börse. Es scheint klar zu sein, dass die hohen Inflationsraten auch in den kommenden Monaten mit schwer vorhersehbaren Risiken einhergehen werden. Was im Börsenjahr 2023 zu erwarten ist, welche Trends das Geschehen prägen und wie die Märkte nächstes Jahr aussehen werden.

Die Aussichten auf das neue Jahr sind aktuell auf jeden Fall eher negativ – besonders, da zunächst eine Rezession erwartet wird. Doch es gibt auch Hoffnung: Nach einem Jahr voller Unsicherheiten sind die Börsen mit spürbaren Kursgewinnen ins Jahr 2023 gestartet.

Überraschende Entwicklungen im Börsenjahr 2022

Deutschland erlebt derzeit in nahezu allen Bereichen nie dagewesene Preissteigerungen. Der Ukrainekrieg sorgt für große Unsicherheit auf den Märkten. Für viele Menschen hat die Teuerungswelle bereits existenzbedrohliche Ausmaße angenommen. Diese Angst schlägt sich in allen Bereichen nieder. Zwar hat die Europäische Zentralbank den Leitzins bereits mehrfach angehoben, dennoch bleiben die Zinsen insgesamt hinter der hohen Inflationsrate zurück. Nur am Aktienmarkt können Investoren derzeit noch wirklich rentable Renditen erzielen – allerdings nur, wenn sie sich entsprechend auskennen und keine unnötigen Risiken eingehen.

Das Jahr 2022 war für die meisten Anleger und für die Börse insgesamt ein ziemlich schwieriges, doch auch überraschendes Jahr. Die größte Überraschung dürften für die meisten Anleger die hohen Kursverluste der Big Tech Companies, darunter Apple, Google und Amazon, gewesen sein – und das, obwohl Experten in den letzten zehn Jahren immer davon ausgegangen waren, dass ein solcher Rückgang im Grunde gar nicht möglich sei.

Fakt ist, dass gerade diese Unternehmen besonders hohe Verluste in Höhe von 50 bis 60 Prozent zu verschmerzen hatten – deutlich mehr also als die 30-prozentigen Verluste des breiten Markts.

Viele Anleger hat diese Entwicklung extrem hart getroffen. Ebenfalls überraschend war die unglaubliche Stärke des Dollars, mit der angesichts der Inflation wohl niemand gerechnet hatte. Statt zu implodieren, konnte er enorm an Wert gewinnen. Für Crypto-Fans hat das Börsenjahr 2022 leider weniger gute Nachrichten mit sich gebracht: So ist der Bitcoin, der jahrelang als der beste Inflationsschutz angepriesen wurde, komplett eingebrochen – und hat so im Grunde gezeigt, dass es sich um ein rein spekulatives Asset handelt.

Chancen und Risiken: Darauf sollten Anleger dieses Jahr achten

Es ist bekannt, dass Investitionen am Aktienmarkt mit gewissen Risiken verbunden sind. Entsprechend haben Anleger die Nase vorn, die dazu in der Lage sind, diese Risiken abzuschätzen. Wie für das Jahr 2022 dürften Investoren auch dieses Jahr je nach Anlegergruppe viele neue Überraschungen erleben. Insgesamt gibt es durchaus Spielraum nach oben. Dennoch schließen die meisten Experten eine Rezession nicht aus. Die stagnierende Wirtschaft dürfte fallende Gewinnmargen mit sich bringen.

Doch bei der Einschätzung, wie groß die Probleme ausfallen könnten, gehen die Meinungen stark auseinander. Nicht alle Börsenhändler erwarten nur Schlimmes, sondern gehen vielmehr davon aus, dass die europäischen Aktienmärkte sich im Jahr 2023 wieder erholen werden. Ein weiterer Einbruch der Aktienpreise ist also keineswegs unvermeidlich. Im Gegenteil: Wer sich die Aktien anschaut, wird feststellen, dass sie aktuell sehr gut performen. Auch der Euro scheint wieder zu alter Stärke zurückzufinden und wird wahrscheinlich noch etwas weiter steigen.

Auf der anderen Seite werden gerade die Big Tech Companies wohl auch weiterhin zu kämpfen haben: Die Indizes werden also zumindest in Amerika nach wie vor unter Druck stehen. Anleger, die einfach in den breiten Markt gehen, sollten sich dieses Jahr daher nicht zu viel erwarten. Vielmehr wird das Börsenjahr 2023 höchst volatil: Es wird viele Schwankungen, aber auch gigantische Chancen für Investoren geben, die jetzt in Aktion treten. Sobald sich eine wirtschaftliche Erholung am Horizont abzeichnet, sollten die Aktienkurse wieder steigen.

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass im weiteren Verlauf dieses Jahres neue starke Aktien auf den Plan treten werden, die es zu erkennen gilt. Der größte Stolperstein für Anfänger wird dabei die hohe Volatilität, also die große Bewegungsbreite, sein. Auch dieses Jahr wird es immer wieder Anstiege, Rückgänge und Rückschläge geben. Entsprechend wichtig ist es, sich gut zu informieren – und nicht einfach blind große Beträge zu investieren, ohne sich zuvor eingehend mit dem Thema Aktien beschäftigt zu haben.

Prognosen für das Börsenjahr 2023

Alles in allem sollten Anleger sich in Zukunft auf veränderte Bedingungen am Aktienmarkt einstellen. Die Zeit, in der Investoren einfach eine breite Palette von Aktien kaufen konnten, ist vorbei. Die hohe Inflation hat dieser Strategie im vergangenen Jahr einen Riegel vorgeschoben – auch, wenn wir die Peak Inflation mittlerweile wahrscheinlich hinter uns haben. Dennoch wird die Inflation aller Voraussicht nach hoch bleiben. In der Folge werden etliche Unternehmen Probleme haben, ihre Gewinnmargen hoch zu halten.

Gleichzeitig werden sich neue Aktienkategorien bemerkbar machen, in denen Anleger riesige Chancen erwarten. Nicht alle dieser Aktiensektoren werden gleich gut performen, sondern es wird spürbare Unterschiede geben. So werden viele Unternehmen ihre Gewinne halten oder erhöhen können, während andere Betriebe mit den trüben Prognosen für die breitere Wirtschaft zu kämpfen haben werden. Entsprechend ist die sorgfältige Auswahl von Aktien und Sektoren dieses Jahr besonders wichtig. Anlegern sei daher vor allem dazu geraten, möglichst professionell an das Thema Aktien heranzugehen. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, einen kompetenten Aktienhändler zu Rate zu ziehen, der die entsprechende Börsenerfahrung mitbringt.

Klar ist: das Börsenjahr 2023 wird ein Jahr der riesigen Chancen. Sowohl blutigen Anfängern als auch erfahrenen Anlegern bietet sich nun die Gelegenheit, am Aktienmarkt aktiv zu werden – und so einen aussichtsreichen Grundstein für die kommenden Jahre zu legen. Es ist durchaus möglich, dass die Börse sich schneller erholt als ursprünglich erwartet. Gerade für Anfänger ist daher der Zeitpunkt günstig, sich intensiver mit dem Thema Aktien auseinanderzusetzen. Welche Aktien im Jahr 2023 als Gewinner hervorgehen werden, lässt sich allerdings nicht vorhersehen. Anleger sind daher am besten beraten, im Zweifel die Hilfe eines erfahrenen Börsen-Experten in Anspruch zu nehmen.

Autor Jens Rabe ist Gründer und Geschäftsführer der Rabe Unternehmensgruppe. Gemeinsam mit seinem Team verhilft er Unternehmern, Selbstständigen und leitenden Angestellten zu einem regelmäßigen Einkommen an der Börse. Weitere Informationen unter: https://www.jensrabe.de/