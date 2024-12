Aktueller Fonds von Primus Valor erhöht Platzierungsziel weiter

Ende November wurde das Volumen auf mittlerweile 80 Millionen Euro angehoben, teilt die Primus Valor AG, die über den Aktionärskreis mit Alpha Ordinatum verbunden ist, mit. Nach mehreren sukzessiven Erhöhungen seit Emission des Fonds im Frühjahr 2023 – zuletzt Anfang Oktober auf 70 Millionen Euro – hat der Fonds sein ursprünglich prospektiertes Eigenkapitalziel von 40 Millionen Euro nun verdoppelt.

Grund für diese Anpassung sei die in den letzten Monaten deutlich gestiegene Platzierungs-geschwindigkeit, so die Mitteilung. Diese resultiere aus mehreren Faktoren, insbesondere dem bereits umfangreich erworbenen Immobilien-Portfolio „zu herausragenden Konditionen“.

„Unsere Anleger sehen, dass wir in der Lage sind, in der aktuellen Marktlage exzellente Investitionsmöglichkeiten zu nutzen“, erklärt Gordon Grundler, Vorstand des Fonds-Emittenten Primus Valor. „Dies spiegelt sich in der beeindruckenden Nachfrage nach unserem Fonds wider.“ Der Fonds ist noch bis zum Jahresende in der Platzierung.