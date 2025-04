Primus Valor realisiert Verkaufspreise weit über den Erwartungen

Die Investoren des Fonds G.P.P.4 können sich nach Objektverkäufen auf Auszahlungen von 60 Prozent ihres Kommanditkapitals freuen, kündigt Primus Valor an. Das Ergebnis liegt damit deutlich über den Erwartungen: Aus den umfangreichen Veräußerungen war demnach ursprünglich mit einer Auszahlung von 40 Prozent gerechnet worden. Nach Abschluss der Verkaufsprozesse könne sie nun auf 60 Prozent erhöht werden.

Die Auszahlung ist der Mitteilung zufolge das Resultat von Veräußerungen an den Standorten Schwerin, Dresden, Steinau an der Straße und Kaufungen. Insgesamt wurden 156 Wohneinheiten verkauft, „teils recht zügig, wenn regionale Investoren die Käufer waren“, so Primus Valor. Die Auszahlung zeige, dass auch im ersten Quartal 2025 erfolgreiche Verkäufe in einem angespannten Marktumfeld realisiert werden konnten.

„Die resultierende Auszahlung an die Investoren fußt auf günstigen Einstiegen während der Investitionsphase des Fonds (in den Jahren 2010 und 2011), einem guten Mietmanagement und der bedachten Ausentwicklung der Objekte“, heißt es in der Mitteilung. Die Gesamtsumme der Auszahlungen des Fonds beläuft sich inzwischen auf 249 Prozent der Einlage (vor Steuern). Davon entfallen allein 110 Prozent auf das Jahr 2025; der Fonds hatte bereits im Januar 50 Prozent der jeweiligen Investitionssumme an die Anleger überwiesen.

„Damalige Markteinschätzung zutreffend“

„Die damalige Markteinschätzung hat sich als zutreffend erwiesen und die antizyklischen Investitionen in günstige Bestandsobjekte an aufstrebenden bundesweiten Standorten somit als wegweisend für die Zukunft. Auch mit unserem aktuellen Fonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus bewegen wir uns erneut in einer Marktphase, die Chancen zum günstigen Einstieg beziehungsweise zur antizyklischen Investition bietet“, so Gordon Grundler, Vorstand der Primus Valor AG. Zudem zeige der Fonds Nr. 4, dass der (Einzel-)Verkauf „bestens funktioniert“ und exzellente Ergebnisse vorweisen könne.

Der Fonds hält noch weitere Immobilien. Die Geschäftsführung des G.P.P.4 prüft kontinuierlich weitere Verkaufsoptionen bezüglich des verbleibenden Fonds-Portfolios, kündigt Primus Valor an.