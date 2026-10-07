Allianz-Vertriebsvorstand: Sören Kupke löst Thomas Wiesemann ab

Die Allianz tauscht ihren Vertriebsvorstand: Sören Kupke übernimmt ab 2027 den Vertrieb von Allianz Leben und den Maklervertrieb der Allianz Privaten Krankenversicherung. Vorgänger Thomas Wiesemann geht nach 32 Jahren bei der Allianz in den Ruhestand. Was der Wechsel für Makler bedeutet.

Bei der Allianz steht ein Wechsel an der Spitze des Vertriebs an. Die Allianz Lebensversicherungs-AG und die Allianz Private Krankenversicherungs-AG bekommen zum Jahreswechsel einen neuen Allianz-Vertriebsvorstand. Sören Kupke übernimmt beide Posten am 1. Januar 2027 von Thomas Wiesemann. Das teilt der Versicherungskonzern am 7. Oktober 2026 mit.

Wiesemann scheidet zum 31. Dezember 2026 aus den Vorständen beider Gesellschaften aus. Nach einer 32-jährigen Zugehörigkeit zur Allianz zieht sich der 59-Jährige damit ins Rentnerdasein zurück. Die Berufung von Kupke steht laut Allianz allerdings noch unter dem Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Prüfung.

Sören Kupke: Vom IT-Verantwortlichen zum Allianz-Vertriebsvorstand

Sören Kupke ist 47 Jahre alt und promovierter Betriebswirt. Im Jahr 2009 startete er seine Allianz-Karriere im Vertrieb der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG. Anschließend wechselte er zur Allianz Deutschland AG. Von 2012 bis 2023 übernahm er mehrere Führungspositionen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG. Dort trieb er vor allem die Digitalisierung von Vertriebsprozessen und den Ausbau von Kundenportalen voran.

Seit November 2023 bekleidet er bei der Allianz Kunde und Markt GmbH die Doppelfunktion als Chief Operating Officer und Chief Information Officer. Dort verantwortet er die zentralen IT-Systeme des Konzerns in Deutschland. Dazu zählen unter anderem die Plattform für Daten und Business Intelligence ebenso wie die Portale für Kunden und Vertrieb. Darüber hinaus gilt er als treibende Kraft beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Vertrieb und Kundeninteraktion.

Klaus-Peter Röhler sitzt im Vorstand der Allianz SE und ist dort unter anderem für die deutschsprachigen Märkte zuständig. Er begründet die Personalentscheidung mit Kupkes Vertriebserfahrung und digitaler Kompetenz: „Mit Sören Kupke gewinnen wir eine Führungspersönlichkeit, die umfassende Vertriebserfahrung und digitale Kompetenz mit einem tiefen Verständnis für kunden- und vertriebszentrierte Prozesse verbindet“, so Röhler.

Thomas Wiesemann verlässt die Allianz nach 32 Jahren und tritt in den Ruhestand

Thomas Wiesemann ist 59 Jahre alt und studierte Wirtschaftsmathematik in Ulm und Los Angeles. Er kam 1995 als Assistent des damaligen Finanzvorstands zur Allianz. Nach Stationen im Vertrieb und im Finanzbereich wechselte er im Jahr 2000 ins Asset Management. Dort gehörte er auch dem globalen Führungsgremium von Allianz Global Investors an.

Seit 2014 saß er im Vorstand der Allianz Lebensversicherung und verantwortete dort den Vertrieb. Zugleich gehörte er dem Vorstand der Allianz Private Krankenversicherung an, dort zuständig für den Maklervertrieb. Nach 13 Jahren in dieser Doppelfunktion verlässt er den Konzern zum Jahresende und wechselt, wie viele Führungskräfte in seinem Alter, in die Ruhestandsplanung.

Röhler würdigt Wiesemanns Wirken: „Thomas Wiesemann hat den Vertrieb und Maklervertrieb über mehr als ein Jahrzehnt mit großer Verlässlichkeit, unternehmerischem Weitblick und einem feinen Gespür für die Bedürfnisse unserer Geschäftspartner geprägt. Der Vertrieb über unsere Vermittler und die Maklerinnen und Makler ist die tragende Säule unseres Geschäfts in der Lebens- und Krankenversicherung“, sagt Röhler.

Wechsel im Allianz-Vertriebsvorstand: Was das für Makler bedeutet

Für Makler und Vermittler ist vor allem der Wechsel an der Spitze des Maklervertriebs relevant. Kupke verantwortet ab 2027 sowohl den Vertrieb von Allianz Leben als auch den Maklervertrieb der Allianz Privaten Krankenversicherung. Beide Vertriebswege gelten laut Röhler als tragende Säule des Geschäfts in der Lebens- und Krankenversicherung. Für diese Aufgabe bringt Kupke vor allem Erfahrung mit digitalen Vertriebsprozessen mit. Welche konkreten Akzente der neue Allianz-Vertriebsvorstand für den Maklervertrieb setzt, hat der Konzern bislang jedoch nicht mitgeteilt.