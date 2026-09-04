Canada Life holt Vertriebsexperten von Allianz als neuen Director Sales

Canada Life Assurance Europe verstärkt zum 1. Oktober 2026 seine Vertriebsführung in Deutschland: Mit Maik Braun übernimmt ein langjähriger Allianz-Manager die neu besetzte Position des Director Sales. Braun soll die Zusammenarbeit mit Maklern und Vertriebspartnern auf eine neue Stufe heben.

Canada Life baut seine Vertriebsführung in Deutschland aus. Zum 1. Oktober 2026 übernimmt Maik Braun (51) die Position des Director Sales. Er berichtet direkt an Dr. Frederick Krummet, Chief Distribution Officer des Unternehmens.

Braun bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung mit. Seine Karriere führte ihn durch verschiedene Führungspositionen bei Allianz in München, wo er Vertrieb, Marktmanagement, Operations und digitale Vertriebssteuerung verantwortete. Zuletzt leitete er dort den Bereich „Concept & Digital“ und war unter anderem für die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern, Maklerpools, Mehrfachagenten und Insurtechs zuständig.

In seiner neuen Rolle soll Braun den Ausbau digitaler Prozesse vorantreiben, Vertrieb und Service enger verzahnen sowie die partnerorientierte Zusammenarbeit mit Maklern weiterentwickeln.

Canada Life setzt auf Digitalisierung und Maklerpartnerschaften

„Mit Maik Braun gewinnen wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit fundierter Expertise in Vertrieb und Transformation“, sagt Dr. Frederick Krummet. „Er kennt die Anforderungen an moderne Vertriebsorganisationen und bringt klare Vorstellungen davon mit, wie wir unsere Geschäftspartner noch besser unterstützen und die Zusammenarbeit mit ihnen weiter vertiefen können. Gemeinsam wollen wir die Weiterentwicklung unseres Vertriebs aktiv gestalten und unsere Marktposition weiter ausbauen.“

Braun selbst blickt der Aufgabe erwartungsvoll entgegen: „Besonders reizt mich die Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern weiter auszubauen und gemeinsam innovative Lösungen für nachhaltiges Wachstum zu entwickeln. Canada Life vereint für mich Innovationskraft, eine enge Zusammenarbeit mit ihren Vertriebspartnern und klare Wachstumsambitionen – eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung.“

Canada Life hat in den vergangenen Jahren eigenen Angaben zufolge konsequent in die Modernisierung seiner Vertriebs- und Servicekapazitäten investiert. Dazu zählen der Ausbau digitaler Schnittstellen, effizientere operative Prozesse und eine datenbasierte Vertriebssteuerung.

Wandel im deutschen Versicherungsmarkt als Treiber

Das Unternehmen sieht sich dabei in einem Marktumfeld, das sich grundlegend verändert: Digitalisierung, Automatisierung und wachsende regulatorische Anforderungen prägen die Rahmenbedingungen für Versicherer und Vertriebspartner gleichermaßen. Hybride Beratungsmodelle und eine stärkere Kundenorientierung gewinnen an Gewicht.

Canada Life investiert nach eigenen Angaben weiterhin in den Ausbau von Services für Vertriebspartner und in den Aufbau langfristiger Maklerbeziehungen.