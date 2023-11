Alpha Real Estate: Hintergründe zur Insolvenz in Eigenverwaltung

Das Immobilienunternehmen Alpha Real Estate aus Mannheim will das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für eine Restrukturierung und "eine nachhaltige Zukunftsperspektive" nutzen. CEO Peter Buhrmann scheidet aus.

Das geht aus einer Presseinformation hervor, die das Unternehmen Mittwoch (29. November) am späten Nachmittag verschickt hat. Am Dienstag war bekannt geworden, dass Alpha Real Estate für die Holding und diverse weitere Gesellschaften der Gruppe Insolvenzanträge in Eigenverwaltung gestellt hat.

Der Presseinformation zufolge ist das Unternehmen wegen des drastischen Zinsanstiegs und der damit einhergehenden Zurückhaltung auf dem Finanzierungs- sowie Investmentmarkt in eine prekären Lage geraten, was zu Liquiditätsengpässen und der Notwendigkeit einer umfassenden Restrukturierung geführt hat. Nun will Alpha Real Estate das Verfahren in Eigenverwaltung als Chance nutzen, „sich im aktuellen Markt neu zu positionieren und sich neu aufzustellen“.

Die Presseinformation im Wortlaut:

„Alpha Real Estate: Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stattgegeben

Mannheim, 29.11.2023 – Der in Mannheim ansässige Asset- und Investment Manager Alpha Real Estate Holding GmbH hat weitreichende Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Mitte KW 47 hat das Unternehmen offiziell beim Amtsgericht Mannheim ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht hat diesem Antrag am 27.11.2023 stattgegeben und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Herr Rechtsanwalt Jens Lieser von der auf Insolvenzrecht spezialisierten Verwalterkanzlei Lieser Rechtsanwälte bestellt. Zusätzlich wird die Alpha Real Estate Holding in dem Verfahren von weiteren sehr erfahrenen Restrukturierungsexperten der Kanzlei act AC Tischendorf Rechtsanwälte unterstützt, in der Funktion der Generalbevollmächtigten begleiten Dr. Alexander Höpfner, Dr. Sven Tischendorf, MBA und Dr. Felix Melzer die Eigenverwaltung. Ferner stehen dem Unternehmen die Sanierungsexperten Marc Schneider und Timo Schips von Turnaround Management Partners zur Seite.

Neben der Alpha Real Estate Holding GmbH wurden außerdem für die nachfolgenden Gesellschaften der Unternehmensgruppe Insolvenzanträge gestellt. Diesen wurde vom Amtsgericht Mannheim unter Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung stattgegeben.

Alpha Property Management GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Finance GmbH

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XI GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XII GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XIII GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XV GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XVII GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XVIII GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XIX GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XX GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XXI GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XXII GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Alpha Real Estate Asset XXIV GmbH & Co. KG

vorläufiger Sachwalter: Jens Lieser, vorläufige Sonder-Sachwalterin: Mechthild Greve

Die Entscheidung zur Insolvenzanmeldung erfolgte angesichts der anhaltend kritischen Entwicklung des Immobilienmarktes. Die gesamte Bau- und Immobilienbranche befindet sich aufgrund der wirtschaftlichen Herausforderungen, insbesondere aufgrund des drastischen Zinsanstiegs und der damit einhergehenden Zurückhaltung auf dem Finanzierungs- sowie Investmentmarkt, in einer prekären Lage. Diese Schwierigkeiten haben zu Liquiditätsengpässen und der Notwendigkeit einer umfassenden Restrukturierung geführt, die die Alpha Real Estate in Verantwortung gegenüber ihren Stakeholdern mit Anmeldung der Insolvenz eingeleitet hat.

Änderungen in der Geschäftsführung und Umsetzung der Restrukturierung

Im Zuge der geplanten Restrukturierung findet auch eine Änderung innerhalb der Geschäftsleitung der Alpha Real Estate statt. Peter Buhrmann, Chief Executive Officer, scheidet mit Wirkung zum 27.11.23 aus dem Unternehmen aus. Mit seinem Austritt wird die Geschäftsleitung des Unternehmens neu organisiert: Ab dem 27.11.2023 wird der aktuelle Chief Financial Officer Martin Lenz die Geschäftsführung übernehmen. Herr Sebastian Engel wird in der Geschäftsleitung den Vertrieb als Chief Sales Officer in bewährter Manier fortführen.

Die Alpha Real Estate nutzt das Verfahren in Eigenverwaltung als Chance, sich im aktuellen Markt neu zu positionieren und sich neu aufzustellen. Das Unternehmen setzt alles daran, das Sanierungs- und Restrukturierungskonzept zügig und erfolgreich umzusetzen, um eine nachhaltige Zukunftsperspektive sowie Lösungen für die Befriedigung der Gläubigerforderungen zu schaffen.“