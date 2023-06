Amazon-Cloud-Expertin: „Prozess von zehn Tagen auf zehn Minuten verkürzt“

Die Versicherungsbranche durchläuft eine Transformation, die stark von externen Faktoren wie sich ständig ändernden Kundenbedürfnissen und neuen Risiken getrieben wird. Die Cloud, also die externe Speicherung und Verarbeitung von Daten durch einen entsprechend spezialisierten Dienstleister, kann eine zentrale Rolle spielen, um die Herausforderungen zu bewältigen.

Gerade während der Pandemie ist der Bedarf an digitalen Kanälen und Produkten sowie digitaler Interaktion extrem gestiegen, so Angelika Cilek. Zudem gibt es neue Ansätze zur Risikoerkennung und zur Risikomodellierung sowie eine steigende Frequenz und Höhe von Schäden, die aufgrund des Klimawandels von den bisherigen Modellen abweichen. Auf Kundenseite ist ein Generationenwechsel sowie generell wachsende Kundenerwartungen an digitalisierte Services zu verzeichnen. Hinzu kommen immer neue Anforderungen der Aufsicht mit Pflichten zu einer zunehmend granularen Dokumentation.

All das erfordert die Verarbeitung riesiger Datenmengen und die ständige Anpassung der Prozesse. So werden nach einer Umfrage bei Versicherungsgesellschaften im Schnitt 51 Prozent des IT-Budgets und 70 Prozent der Arbeitszeit des IT-Teams für die Wartung und Verbesserung der Kernanwendungen verwendet.

Versicherer investieren zunehmen in KI/ML

Zwei von drei Führungskräften von Versicherungsunternehmen glauben, dass Cloud-basierte Technologien in der Versicherungswirtschaft den größten Einfluss haben, um die betriebliche Effizienz zu verbessern, so die AWS-Expertin, die unter anderem Ergo, Axa, Ottonova und Allianz Trade (ehemals Euler Hermes) als Anwender nennt. So habe der Versicherungs-Dienstleister AON durch die Verlagerung der Risikomodellierung auf die Amazon-Cloud den Prozess von zehn Tagen auf zehn Minuten verkürzt und eine erhebliche Kosteneinsparung für seine Kunden erreicht.

Künftig komme verstärkt ein weiterer Punkt hinzu: Künstliche Intelligenz (KI) und lernende Maschinen (ML). „Versicherer investieren zunehmend in KI/ML, weil es kostengünstig, benutzerfreundlich und über eine Cloud-Infrastruktur skalierbar ist“, so Angelika Cilek. Dabei biete KI in der Cloud Vorteile in den Bereichen Compliance und Betrugserkennung, Dokumentenverarbeitung, Pricing und Produktmanagement einschließlich Underwriting und Vertrieb, Portfolio-Analyse und Customer Experience, also mobile Apps, Chatbots und Callcenter-Optimierung.

Angelika Cilek ist Senior Financial Services Specialist bei Amazon Web Services (AWS) und verantwortet strategische Partnerschaften mit Versicherern in Europa. In ihrer aktuellen Position unterstützt sie Finanzinstitute bei ihrer digitalen Transformation und arbeitet mit ihnen an Themen, wie zum Beispiel Digitalisierung der Kundeninteraktion, Optimierung von Risikomanagement und Geschäftsprozessen, sowie die Nutzung von KI und datengetriebenen Erkenntnissen im Gesamtkontext ihrer Unternehmensstrategie. Vor ihrer Tätigkeit bei AWS hat Angelika Cilek mehr als zwölf Jahre in diversen Rollen in der Finanzindustrie verbracht.

