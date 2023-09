Cash. GALA 2023: Die Bilder des Abends

Die Cash. GALA 2023, veranstaltet durch die Cash. Media Group, fand in diesem Jahr wieder auf dem Süllberg in Hamburg-Blankenese statt. Die Bilder des Gala-Abends.

Am 22. September fand die Cash. GALA statt, das Highclass-Event der deutschen Finanzdienstleistungsbranche, zu dem Cash. rund 150 Vorständinnen und Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie hochrangige Repräsentanten aus den Branchen Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien und Vertrieb im Ballsaal des Süllberg-Hotels in Hamburg begrüßte. Neben der Verleihung der Financial Advisors Awards, der Ehrung des „Head of the Year“ und dem karitativen Part waren eine verblüffende Show des iPad-Zauberers Simon Pierro sowie die Beatles-Coverband „ReCartney“ Höhepunkte der Gala. Durch den Abend führte Moderator Yared Dibaba. (Alle Fotos: Anna Mutter/Florian Sonntag)

Die Bilder des Abends: