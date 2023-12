Anlagestrategie 2024: Stehen risikoreiche Anlagen vor einer Kursrallye?

Die Kapitalzuflüsse in Geldmarktfonds sind in jüngster Zeit sprunghaft angestiegen, da Anleger in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit nach einem sicheren Hafen suchen und dort gleichzeitig hohe Renditen erzielten. Sie liegen inzwischen bei einem Rekordwert von 5,7 Billionen US-Dollar. Da ein wirtschaftlicher Abschwung schnell vorübergeht, sich die Bedingungen stabilisieren und die US-Notenbank Fed im kommenden Jahr möglicherweise die Zinsen senken wird, ist dieser beträchtliche Barmittelpool bereit, eine erhebliche Rally bei risikoreichen Anlagen anzufachen, was Anlegern die Möglichkeit bietet, potenziell von einer verbesserten Stimmung und Marktdynamik zu profitieren.

Die Vermögenswerte in Geldmarktfonds haben einen Rekordwert von 5,7 Billionen US-Dollar erreicht, da Anleger von höheren Renditen angezogen wurden und sich teilweise vor einem unsicheren US-Wirtschaftsausblick in Sicherheit bringen wollten. Dies kann einen potenziellen Rückenwind für Risikoanlagen darstellen, während sich der Fokus auf Bargeld zu verlagern beginnt.

Die wirtschaftlichen Bedingungen der letzten Jahre haben das ideale Umfeld für Geldmarktfonds (Money Market Funds, MMFs) geschaffen. Im Jahr 2020 führten der COVID-Ausbruch, die Lockdowns und die daraus resultierenden Sorgen über die US-Wirtschaft zu einem Anstieg der Kapitalflüsse in sichere Häfen. Das Interesse von Anlegern an MMFs blieb bestehen, da der nachfolgende Inflationsanstieg und die aggressive Reaktion der US-Notenbank die Renditen deutlich steigerten. Darüber hinaus kam es Anfang dieses Jahres zu einer Eskalation der MMF-Zuflüsse, als die regionale Bankenkrise eine zusätzliche Flucht in sichere Anlagen auslöste.

Auch wenn sich die Stimmung im Bankensektor wieder beruhigt hat, dauerten die Kapitalzuflüsse in den letzten Monaten weitgehend an, was sich auf das „Höher für länger“-Zinsnarrativ sowie die anhaltend unsicheren Konjunkturaussichten zurückführen lässt.

2024 sollten viele der Bedenken und Fragen der letzten Jahre endgültig gelöst werden. Der lang erwartete wirtschaftliche Abschwung sollte eintreffen und vorübergehen, ohne viel Zerstörung zu hinterlassen, und die Inflation dürfte sich weiter verlangsamen. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Fed wahrscheinlich mit Zinssenkungen beginnen und so die Attraktivität von Bargeld senken wird. Anleger sollten sich bereitmachen: Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Lage sollte einen Stimmungswandel auslösen – und es steht eine massive Barmittelansammlung von 5,7 Billionen US-Dollar bereit, um die resultierende Rallye bei risikoreicheren Anlagen anzufachen.

Autor Seema Shah ist Chief Global Strategist bei Principal Asset Management.