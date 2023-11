Dax 2023: Wie geht der Index über die Ziellinie?

Mehr als drei Viertel der Anlegerinnen und Anleger (78,4 Prozent) gehen von einer stark positiven oder moderat positiven Wertentwicklung des Deutschen Aktienindex Dax bis zum Jahresende aus: 52,1 Prozent erwarten einen Jahresendstand von 15.000 und mehr Punkten (ein Plus von 7 Prozent oder mehr), 26,3 Prozent sehen den deutschen Leitindex zwischen 14.300 und 15.000 Punkten (ein moderates Plus zwischen 2 und 7 Prozent), während 9,8 Prozent eine neutrale Jahresbilanz erwarten (zwischen 13.700 und 14.300 Punkten, d.h. +/- 2 Prozent) – das ergab die aktuelle Onlineumfrage Trend des Monats im November 2023, die der BSW gemeinsam mit mehreren reichweitenstarken Finanzportalen durchgeführt hat. Nur 5,8 Prozent erwarten ein moderat negatives Jahresergebnis zwischen -2 und -7 Prozent, eine stark negative Wertentwicklung unterhalb der Marke von 13.000 Punkten prognostizieren 6 Prozent.

„Mit strukturierten Wertpapieren können Anlegerinnen und Anleger ihre Strategien exakt an ihren Markterwartungen ausrichten. Sie partizipieren je nach Produktart und Ausgestaltung an stark steigenden Kursen, moderaten Aufwärtsbewegungen oder an Seitwärtstrends – und auch fallende Märkte lassen sich absichern. Insbesondere im Kontext eines Portfolios können strukturierte Wertpapiere echte Mehrwerte liefern, wenn es um Renditeoptimierung, Vermögenserhalt oder -sicherung geht.“, so Christian Vollmuth, geschäftsführender Vorstand des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere (BSW).

An dieser Online-Trendumfrage haben sich insgesamt 1907 Personen beteiligt. Die Umfrage, die gemeinsam mit den Finanzportalen finanzen.net, marktEINBLICKE.de, onvista.de sowie wallstreet-online.de durchgeführt wurde, steht ab sofort auch auf der Webseite des BSW unter https://www.derbsw.de/DEU/Statistiken/Trendumfrage zur Verfügung.