Tech-Ausverkauf gerechtfertigt?

Insgesamt sollte man bedenken, dass es im Sommer 2023 nach einer starken Halbjahresperformance eine ähnliche Phase der Konsolidierung und Gewinnmitnahme gab. Und auch im Jahresverlauf hatten wir im April einen ähnlichen Ausverkauf.

Zur Rechtfertigung dieser Entwicklung werden viele Argumente angeführt, aber es hat sich nicht viel geändert. In letzter Zeit haben wir uns verstärkt auf die US-Politik und die höhere Wahrscheinlichkeit einer Trump-Präsidentschaft konzentriert. Dies hat zu einer Rotation in Small Caps geführt und Bedenken über mögliche Auswirkungen eines Handelskriegs auf taiwanesische Halbleiterexporte und weitere KI-Beschränkungen in China geschürt. Es gab auch eine zunehmende Diskussion über die Nachhaltigkeit von Investitionen in die KI-Infrastruktur, ohne dass sich diese Investitionen durch steigende KI-Umsätze und -Gewinne amortisieren.

Wir meinen, dass dies lediglich eine Frage des Timings ist, da Investitionen immer den Erträgen vorausgehen müssen. Wir sehen jedoch in einigen ersten Ergebnissen bereits eine Beschleunigung des Wachstums, sei es bei den Einnahmen aus der Google-Suche oder bei der Beschleunigung des Cloud-Geschäfts. Obwohl die Volatilität in letzter Zeit zugenommen hat, lässt sich nicht sagen, dass sich die Prognosen der Unternehmen in der bisherigen Berichterstattung wesentlich geändert hätten.