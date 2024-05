Arete Ethik Invest holt Gunter Schäfer an Bord

Schäfer startet in der Position Chief Sales/Communications/Marketing Officer für Deutschland. „Er ist in der Kapitalanlagebranche seit Jahren ein bekanntes Gesicht und steht mit hoher Überzeugungskraft für ethisches, soziales und ökologisches Investment. Er ist insbesondere im Bankenvertrieb für hervorragenden Service, kreative Vertriebsunterstützung und fundierte Betreuung und Schulung bekannt, die er insbesondere bei Sparkassen und Volksbanken in den vergangenen Jahren in seiner Tätigkeit unter Beweis gestellt hat“, so Oliver Fischer, Verwaltungsratspräsident von Arete Ethik Invest.

Schäfer wechselte im Jahr 2008 vom britischen Versicherer Standard Life zu Ökoworld – damals als Marketing Manager. Zuletzt hatte er dort bis die Position Chief Marketing Officer/Chief Communications Officer/ Bereichsleitung Bankenvertrieb und Vertriebsmanagement inne. Über seine neue Aufgabe sagt er: „Die Arete Ethik Invest AG bietet eine besondere Geschichte und nachvollziehbare, glaubwürdige Prozesse. Gerade die Glaubwürdigkeit und das Vertrauen sind im Dschungel der grünen Geldanlagen die wesentlichen Visitenkarten. Arete steht für Tugend und nutzt gezielt Einsichten der Ethik-Wissenschaft für ein wachsendes Nachhaltigkeitsverständnis. Mittels eines interdisziplinär zusammengesetzten und unabhängigen Ethik-Komitees, welches monatlich tagt, werden Unternehmen und Emittenten, stellvertretend für die Investoren und bindend für das Fondsmanagement, anhand ethischer, ökologischer und sozialer Kriterien beurteilt.“

Die inhabergeführte Vermögensverwaltungsgesellschaft Arete Ethik Invest ist seit mehr als 29 Jahren im Bereich ethisch-nachhaltiger Investments für private und institutionelle Kunden aktiv.