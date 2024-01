Aufgelegt von Verifort Capital: Investments für Überzeugungstäter

Mit dem „Verifort Capital HC2“, einem Alternativen Investmentfonds (AIF) mit dem Fokus Sozialimmobilien, investieren Anleger deutschlandweit in Objekte aus Bereichen wie betreutes Wohnen, stationäre Pflegeheime sowie ambulante und Tagespflege. Zum Hintergrund: Die Zahl pflegebedürftiger Menschen in Deutschland dürfte sich laut dem Statistischem Bundesamt bis zum Jahr 2030 um rund 750.000 auf etwa 5,75 Millionen erhöhen, bis 2060 sogar auf mehr als 6,7 Millionen. Doch die dafür nötigen Pflegeplätze fehlen. Deshalb sind private Investitionen zwingend notwendig, um diese bereitstellen zu können und damit der gesellschaftlichen Herausforderung gerecht zu werden, Betreuung für pflegebedürftige Menschen zu gewährleisten.

Mit einer regulierten Anlageform und überschaubaren Risiken investieren Anleger hier also in einen langfristigen Wachstumsmarkt und helfen gleichzeitig, im Sinne sozialer Nachhaltigkeit den stetig wachsenden Bedarf zu decken. Der Fonds investiert ausschließlich in schlüsselfertige Objekte mit bonitätsstarken Betreibern. Als Spezialist in diesem Marktsegment verfügt Verifort Capital über nachweisliche Expertise und Erfahrung in seinem Managementteam. Dadurch konnte das Unternehmen beispielsweise im Frühjahr 2023 Probleme auf dem Betreibermarkt frühzeitig antizipieren und durch entsprechende Maßnahmen den Betrieb in allen Häusern uneingeschränkt sicherstellen, so dass die zuverlässige Betreuung der Bewohner vor Ort gewährleistet ist und alle Einrichtungen langfristig zum wirtschaftlichen Erfolg des „Verifort Capital HC2“ beitragen.

Mit dem Ankauf von elf Einrichtungen für Pflege und betreutes Wohnen an sechs Standorten wird bereits einen breites und diversifiziertes Startportfolio für den AIF angebunden, der Ankauf weiterer Objekte ist in der Vorbereitung. Dazu kommt: Verifort Capital kümmert sich um die gesamte Wertschöpfungskette, also auch um das Property-Management, wie die langfristige Mieterbindung und die notwendigen Modernisierungsmaßnahmen. Mit etwa 80 Mitarbeitern am Unternehmenssitz in Tübingen und den Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Oder), Hamburg und Offenbach ist Verifort Capital immer nah an seinen Immobilien und Kunden.

Für weniger konservative Anleger, denen bewusst ist, dass der Gewinn meist im Einkauf liegt, plant Verifort Capital die Auflegung des AIF „VC Value Add Plus“. Der diversifizierte Fonds soll in Gewerbeobjekte wie etwa Handels-, Logistik- und Büroimmobilien an B- und C-Standorten in Deutschland investieren, die signifikante Wertsteigerungspotentiale aufweisen.

Hier spielen die aktuellen Marktverwerfungen Anlegern und Asset-Management sogar in die Hände, weil der Value-Add-Fonds jetzt günstig kaufen kann, statt zu den Höchstpreisen der Vergangenheit. Die Anleger profitieren von höheren Renditen, einer kurzen Laufzeit und dem guten Gefühl, mit dem Asset Management in Interessengemeinschaft zu investieren.