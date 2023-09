Project Immobilien: Das sind die 33 insolventen laufenden Projekte

Insgesamt haben 56 der 118 Projektgesellschaften der Nürnberger „Project Immobilien“-Gruppe nach Angaben der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun Ende vergangener Woche Insolvenzanträge gestellt. Darunter befinden sich den Angaben zufolge 33 Projektgesellschaften mit laufenden oder nahezu abgeschlossenen Bauprojekten. Bei den übrigen Gesellschaften, die Insolvenzantrag gestellt haben, handelt es sich um reine Grundstücksgesellschaften oder Altgesellschaften, deren Bauprojekte bereits vollständig abgeschlossen sind.

Von den 33 Gesellschaften mit laufenden Projekten, für die jeweils eine eigene Projektgesellschaft gegründet worden war, sind 31 Wohnungsbauvorhaben und zwei gewerbliche Objekte.

Der mit Abstand größte Anteil entfällt mit 17 Projekten auf Berlin sowie zwei weitere im benachbarten Hohen Neuendorf. In Hamburg stehen vier Projekte plus eines im nahe gelegenen Norderstedt still. Betroffen sind zudem jeweils zwei Projekte in München, Frankfurt und Nürnberg sowie jeweils eines in Darmstadt, Düsseldorf und Potsdam.

Insolvenzanträge am 31. August 2023

Die vollständige Liste der Projektgesellschaften mit laufenden Bauprojekten, die nach Angaben des vorläufigen Insolvenzverwalters am 31. August 2023 Insolvenzantrag gestellte haben (vollständige Bezeichnung der Projektgesellschaft / Marketingname / Art):

PROJECT PG Am Borsigturm 74 Berlin GmbH & Co. KG / „MACHWERK74“ / Gewerbe

PROJECT PW Albrechtstraße 87 Berlin GmbH & Co. KG / „DAS ALBRECHT“ / Wohnen

PROJECT PW Berner Str. 9 Berlin GmbH & Co. KG / „Schweizer Park“ / Wohnen

PROJECT PW Bilker Allee 233 Düsseldorf GmbH & Co. KG / „Das Bilkster“ / Wohnen

PROJECT PW Brückenstr. Hohen Neuendorf GmbH & Co. KG / „Bergfelde Living“ / Wohnen

PROJECT PW Bleichertwiete 10-16 Hamburg GmbH & Co.KG / „Die Bleichertwiete“ / Wohnen

PROJECT PW Baruther Str. 5 Berlin GmbH & Co. KG / „Kreuzberg No. 5“ / Wohnen

PROJECT PW Eschollbrücker Str. 12 Darmstadt GmbH & Co. KG / „HERZOGHÖFE“ / Wohnen

PROJECT PW Euckenstr. 27 München GmbH & Co. KG / – / Wohnen

PROJECT PW Frankenallee 98-102 Frankfurt GmbH & Co. KG /– / Wohnen

PROJECT PW Goslarer Ufer 1-5 Berlin GmbH & Co. KG / – / Wohnen

PROJECT PW Hanauer Landstr. 57 Frankfurt GmbH & Co. KG / „FIFTYSEVEN“ / Wohnen

PROJECT PW Hauptstraße 80-81 Berlin GmbH & Co. KG / – / Wohnen

PROJECT PW Hönower Straße 4-7 Berlin GmbH & Co. KG / „KARL IM GLÜCK“ / Wohnen

PROJECT PW Haydnstraße 11 Hamburg GmbH & Co. KG / „BAHRENGOLD“ / Wohnen

PROJECT PW Maximilianstr. 43 Nürnberg GmbH & Co. KG / „MAX.life“ / Wohnen

PROJECT PG Am Mühlenberg Potsdam GmbH & Co. KG / „H-LAB“ / Gewerbe

PROJECT PW Mahlsdorfer Str. 7-8 Berlin GmbH & Co. KG / „Copenic 7“ / Wohnen

PROJECT PW Ostendstraße 161 Nürnberg GmbH & Co. KG / „EAST SIDE“ / Wohnen

PROJECT PW Provinzstr. 67/68 Berlin GmbH & Co. KG / „MEIN PANKOW“ / Wohnen

PROJECT PW Rudower Chaussee 34 Berlin GmbH & Co. KG / „RC34“ / Wohnen

PROJECT PW Rembrandtstraße 20-21 Berlin GmbH & Co. KG / „Studio Living Berlin B.3“ / Wohnen

PROJECT PW Rahlstedter Str. 169 Hamburg GmbH & Co. KG / „MITTE RAHLSTEDT“ / Wohnen

PROJECT PW Rosenthaler Weg 50, 54 Berlin GmbH & Co. KG / „Vive la Rose“ / Wohnen

PROJECT PW Segeberger Chaussee 124, 126 Norderstedt GmbH & Co. KG / „NORDER LIVING“ / Wohnen

PROJECT PW Schleißheimer Str. 321 München GmbH & Co. KG / „Das Bertholds“ / Wohnen

PROJECT PW Sellhopsweg 3-11 Hamburg GmbH & Co. KG / „SellhopsGärten“ / Wohnen

PROJECT PW Semmelweisstr. 41-47 Berlin GmbH & Co. KG / „Parkquartier Altglienicke“ / Wohnen

PROJECT PW Sundgauer Str. Berlin GmbH & Co. KG / – / Wohnen

PROJECT PW Schillerpromenade 2 Hohen Neudorf GmbH & Co. KG / „Schiller & Havel“ / Wohnen

PROJECT PG Tempelhofer Damm 156 Berlin GmbH & Co. KG / „Cubus 156“ / Gewerbe

PROJECT PW Varziner Str. 16/17 Berlin GmbH & Co. KG / „Maison VIKTORIA“ / Wohnen

PROJECT PW Wiesenstraße 11 Berlin GmbH & Co. KG / „Studio Living Berlin B.2“ / Wohnen

An den Projekten sind jeweils verschiedene Immobilienfonds beteiligt, die von der Project Investment Schiene in Bamberg aufgelegt wurden. Welche Fonds in welcher Höhe in den einzelnen Projektgesellschaften involviert sind, geht aus der Aufstellung des vorläufigen Insolvenzverwalters nicht hervor.