AXA: Neue Sach-/Haftpflichtversicherungen für Privatkund:innen

Ob für junge Familien, Berufsanfänger:innen, Tierliebhaber:innen, Vermieter:innen, Beamt:innen und Mitarbeitende im öffentlichen Dienst: Privat-Schutz bietet leistungsstarke Lösungen für jede Kundengruppe. Der Fokus liegt auf Wohngebäudeversicherung, Hausratversicherung und Privathaftpflichtversicherung. Mit den drei Linien basis, kompakt und komfort können Kund:innen schnell und übersichtlich den passenden Versicherungsschutz wählen. Wichtige Leistungen sind hierbei bereits im Grundschutz integriert. Ergänzt werden die drei Hauptsparten durch insgesamt acht Nebensparten. So bietet Privat-Schutz eine umfassende Produktpalette rund um die Themen Sach- und Haftpflichtversicherungen mit einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis. Die Leistungs-Update-Garantie stellt zudem sicher, dass Kund:innen auch künftig optimal abgesichert sind. Ein weiteres Plus: Auch neue Risiken sind bei Privat-Schutz mitgedacht und so sind Wallboxen/Ladestationen am Gebäude oder auf dem Grundstück bereits im Grundschutz der Wohngebäudeversicherung kostenlos mitversichert.

Individuelle Optimierung durch Bausteine

Mit weiteren Bausteinen lässt sich der Leistungsumfang individuell passgenau ergänzen. So etwa in der Wohngebäudeversicherung mit dem Baustein Erneuerbare Energien zur Absicherung von modernen, CO2-armen Heizungssystemen. Der Baustein Elementare Naturgefahren in der Wohngebäude- und Hausratversicherung ist beispielsweise jetzt auch mit einer Selbstbeteiligung von 0,- Euro erhältlich und der Baustein Optimum bietet umfassenden Schutz für anspruchsvolle Hausbesitzer:innen.

Schnell zu Preis, Angebot und Police mit dem neuen Online-Rechner

Die neue Online-Beratungstechnologie von AXA ist speziell optimiert auf minimalen Eingabeaufwand bei Kundendaten, eine schnelle Preisermittlung und einen unkomplizierten, digitalen Abschluss mit nur einem Klick. Und das alles ohne lange Wartezeit, denn die Bereitstellung von Police und Vertragsdaten erfolgt spätestens am nächsten Tag. Auch die Vertragsverwaltung und Schadenmeldung wird mit Privat-Schutz deutlich effizienter. Somit bleibt mehr Zeit für Kundenberatung und -betreuung. Das heißt im Makleralltag: Maximale Nutzerfreundlichkeit und übersichtliche Struktur für eine schnelle und haftungssichere Beratung.

Weitere Informationen zu Privat-Schutz von AXA gibt es hier.