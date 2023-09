Axa Partners stellt Vertriebsteam für die DACH-Region neu auf

Um seine Position in einem vielschichtigen externen Umfeld weiter auszubauen und nachhaltige Partnerschaften zu fördern, stellt Axa Partners das Vertriebsteam für die DACH-Region neu auf. Ziel ist eine verstärkte Betreuung der Geschäftspartner aus dem lokalen Markt heraus, um damit einem zunehmend komplexeren Marktumfeld gerecht zu werden.

Zum 1. September hat René Mund die Position des Commercial Directors übernommen. Seit rund sieben Jahren ist er bereits bei Axa Partners in unterschiedlichen Positionen tätig, zuletzt als Interims Head of Sales. Mit Fokus auf neue Trends, wandelnde Kundenbedürfnisse und regulatorische Änderungen nimmt er eine Schlüsselrolle bei der strategischen Ausrichtung von Axa Partners ein.

Mund soll vor allem das profitable und nachhaltige Wachstum des Unternehmens in den Schlüsselsegmenten Reise, Automotive und Customer- & Lifestyle-Protection / Banking weiter vorantreiben. Zudem soll Mund die bestehenden strategischen Partnerschaften auszubauen.

Alexander Hoffmann, Geschäftsführer von Axa Partners / Foto: Axa Partners

Als Mitglied des neu formierten Executive Committees berichtet er direkt an Alexander Hoffmann, Geschäftsführer von Axa Partners.

Erweiterte Führungsstruktur

Mit Florian Bach als neuem Head of Sales New Business hat Axa Partners Anfang September sein Team im Neugeschäft um eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus dem Bankensektor erweitert. Bach war zuletzt im Bereich Partnership bei Barclays tätig und soll sich nun dem Ausbau der Marktanteile in den Schlüsselmärkten widmen.

Florian Bach, Axa Partners / Foto: Axa Partners

Darüber hinaus wird David Muckel ab dem 1. Januar 2024 als Head of Key Account Management bei Axa Partners starten. Damit schließt er nahtlos an seine Tätigkeit im Axa Konzern an, wo er aktuell für die Vertriebssteuerung für die Region Süd zuständig ist. Sein Fokus liegt auf der Optimierung und Erweiterung des Bestandskundengeschäfts sowie der Stärkung der Partnerschaft mit dem Axa Konzern.

David Muckel, Axa Partners / Foto: Axa Partners

„David Muckel ist aufgrund seines Backgrounds und seines Fachwissens bestens für die neue Rolle gerüstet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit seiner Hilfe den Fokus auf Bestandskunden und Partnerschaften weiter schärfen und unsere Verbindungen stärken und ausbauen werden“, erklärt René Mund, Commercial Director von Axa Partners.

Bereits seit dem 1. August 2023 ist Lars Woltermann neuer Head of Business Acceleration. Der Marketingexperte ist seit vier Jahren an Bord von Axa Partners und wird sich zusammen mit seinem Team von Vermarktungsspezialisten den veränderten Marktanforderungen stellen, insbesondere der weiter fortschreitenden digitalen Transformation.

Lars Woltermann, Axa Partners / Foto: Axa Partners

Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Unterstützung des Vertriebs bei der Produktvermarktung, die Bereitstellung digitaler End-to-End-Lösungen und das Forcieren von innovativen Lösungen.

„Die Neustrukturierung zeugt von unserer Entschlossenheit, unsere Marktanteile und die führende Position von Axa Partners weiter auszubauen. Außerdem liegt es uns am Herzen, unsere Geschäftspartner nachhaltig zu unterstützen“, betont René Mund. „Wir sind überzeugt, hiermit eine agile Organisation zu schaffen, die in der Lage ist, sich sowohl an volatile Marktbedingungen anzupassen als auch den Partnern innovative Lösungen und ein jederzeit erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten.“