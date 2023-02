Bafin-Direktorium wieder komplett – Silke Deppmeyer wird neue Exekutivdirektorin

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) setzt mit der Personalie auf eine erfahrene Frau aus den eigenen Reihen, die die BaFin seit langem kennt. Silke Deppmeyer ist seit 20 Jahren in der BaFin tätig. Nachdem sie verschiedene Positionen in der inneren Verwaltung und Rechtsabteilung innehatte, leitete die studierte Juristin das Digital Office der BaFin und anschließend dessen Nachfolgeeinheit, die Stabsstelle Transformationsmanagement.

Zusätzlich übernahm Deppmeyer im April 2022 die kommissarische Leitung des Geschäftsbereichs Strategie, Policy und Steuerung (SPS), bis sie am 1. November 2022 kommissarische Leiterin des Geschäftsbereichs Innere Verwaltung (IV) wurde.

„Ich freue mich sehr, dass Silke Deppmeyer nun die Rolle der Exekutivdirektorin des Geschäftsbereichs Innere Verwaltung übernimmt“, sagt BaFin-Präsident Mark Branson. Sie bringe eine ausgewiesene Fach- und Führungsexpertise mit und habe als kommissarische Leiterin des Bereichs in den vergangenen Monaten bereits die Weichen für 2023 gestellt. „Silke Deppmeyer ist die Richtige, um die Modernisierung in den Bereichen IT, Personal und Haushalt konsequent weiterzuführen“, unterstreicht Branson.