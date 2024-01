BaFin warnt vor „Zins Vergleich“

„Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor Angeboten der ‚Zins Vergleich'“, heißt es in der Mitteilung der Behörde. Die bisher unbekannten Betreiber geben demnach einen angeblichen Geschäftssitz in Frankfurt am Main an.

Auf ihrer Website zinsvergleich.news bieten sie ohne Erlaubnis die Eröffnung von Tages- und Festgeldkonten bei in- und ausländischen Banken an, so die BaFin. Darüber hinaus werden dort auch weitere Geldanlagemöglichkeiten, wie beispielsweise Aktien, angeboten, stellt die Behörde fest.

Die Website zinsvergleich.news ist als Vergleichsportal gestaltet und war zuvor unter der Domain zinsvergleich.us aktiv, erklärt die BaFin zudem.

Sie fügt zudem erneut den allgemeinen Hinweise hinzu: „Die BaFin, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter raten Verbraucherinnen und Verbrauchern generell, bei Geldanlagen im Internet äußerst vorsichtig zu sein und vorab gründlich zu recherchieren, um Betrugsversuche rechtzeitig zu erkennen.“