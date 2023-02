BAG-Präsidentin: Arbeitszeiterfassung schon jetzt Pflicht

Anzeige

Steigende Baupreise, Mangel an Baumaterial, fehlende Fachkräfte auf dem Bau und natürlich die gestiegenen Zinsen haben den Markt in Mitleidenschaft gezogen. Lohnt sich heute aufgrund dieser Umstände die Investition in Immobilien? Ja, sagt Stefan Litterscheidt, Geschäftsführer der HTB Group aus …