BCA öffnet sein Altersvorsorgedepot für Versicherer, Vertriebe und Maklerpools

Versicherer, Finanzvertriebe und Maklerverbünde können das Altersvorsorgedepot der BCA künftig unter eigener Marke anbieten. Was das neue White-Label-Modell für Kooperationspartner bedeutet und welche Varianten zur Wahl stehen.

Die BCA AG öffnet ihr Altersvorsorgedepot für weitere Marktteilnehmer. Versicherer, Finanzvertriebe und Maklerverbünde können die Lösung künftig als White-Label-Angebot unter eigener Marke nutzen. Das teilt der Maklerpool aus Oberursel mit. Damit erweitert die BCA ihre bisherige Altersvorsorgedepot-Strategie um ein neues Kooperationsmodell. Somit sollen Unternehmen angesprochen werden, die sich im neu entstehenden Markt der kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge frühzeitig aufstellen möchten.

Bereits Anfang Oktober brachte der Maklerpool mit Oddo BHF Asset Management als Technologiepartner das Angebot BCA Xaver Altersvorsorgedepot an den Start. Es steht schon Partnern der BCA AG, der BfV Bank für Vermögen AG sowie der Chart Fonds Service AG zur Verfügung. Das Angebot koppelt die Investmentexpertise von Oddo BHF Asset Management mit digitalen Abläufen für Beratung, Abschluss und Kundenbetreuung. Damit bilde es den ersten Baustein der weiter gefassten Altersvorsorgedepot-Strategie des Unternehmens. In den kommenden Monaten sollen laut BCA weitere Kooperationen und Partner hinzukommen.

Standard- oder Premiumvariante für das Altersvorsorgedepot

Mit dem White-Label-Modell will die BCA Versicherern, Finanzvertrieben und Maklerverbünden den Zugang zum Altersvorsorgedepot erleichtern. So müssen diese Produkt, Technologie und Portfoliomanagement nicht selbst aufbauen. Kooperationspartner können je nach Bedarf zwischen einer Standard- und einer Premiumvariante wählen. Die Premiumvariante bündelt Investmentlösungen mehrerer Produktanbieter. Deren Ausgestaltung richtet sich nach der gewählten Risikoneigung. So lässt sich die digitale Produkt- und Vertriebsstrecke an das jeweilige Geschäftsmodell anpassen.

Zusammenspiel von Produkt, Technologie und Vertrieb

Beim White-Label-Modell übernimmt die BCA die Vermittlerrolle zwischen Produkt, Technologie und Vertrieb. Dabei fließen laut BCA drei Bausteine zusammen. Dazu zählen die Investmentkompetenz von Oddo BHF Asset Management sowie die Produkt-, Anlage- und IT-Infrastruktur von Xaver und die Vertriebsanbindung der BCA.

BCA-Vorstand Dr. Frank Ulbricht erklärt: „Mit dem White-Label-Modell ermöglichen wir weiteren Marktteilnehmern, die über die BCA verfügbare Altersvorsorgedepot-Lösung unter eigener Marke und passend zu ihrem Geschäftsmodell anzubieten. Unsere Kooperationspartner können sich damit frühzeitig im neuen Vorsorgemarkt positionieren und zusätzliche vertriebliche Potenziale erschließen.“ Details stellt das Unternehmen auf der DKM in Dortmund vor (27,/28. Oktober 2026).

Xaver-Gründer und CEO Max Bachem ergänzt, ein Altersvorsorgedepot unter eigener Marke sei für Versicherungen und Vertriebe kein IT- und Zertifizierungsprojekt. „Die Versicherung oder der Vertrieb bringt die Marke und ihre Kundenbeziehungen ein und kann sich ganz auf die Beratung ihrer Kundinnen und Kunden konzentrieren“, so Bachem.