BCA, Oddo BHF und Xaver machen Altersvorsorgedepot startklar für 2027

BCA bringt mit Oddo BHF Asset Management und der Xaver Group eine neue Plattform für das Altersvorsorgedepot 2027 an den Start. Ab Oktober 2026 können Partner sie testen, Abschlüsse sind ab Januar 2027 möglich. Was das für die Beratung bedeutet.

Die BCA AG hat eine digitale Lösung für das Altersvorsorgedepot 2027 vorgestellt. Partner dabei sind die Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management und das Vorsorge-Fintech Xaver Group. Das geht aus einer Mitteilung der BCA AG hervor. Hintergrund ist die Reform der privaten Altersvorsorge ab dem kommenden Jahr.

Zunächst können die Partnerunternehmen BCA, BfV Bank für Vermögen sowie Carat Fonds Service auf die Plattform zugreifen – noch vor dem offiziellen Produktstart. Abschlüsse über das neue Altersvorsorgedepot sind laut Unternehmensangaben erst ab Januar 2027 möglich. Bis dahin läuft eine Vorbereitungs- und „Pre-Onboarding“-Phase. In ihr können sich Vermittler mit den Abläufen vertraut machen und erste Kundenlösungen entwickeln.

Was BCA Vermittlern zum Altersvorsorgedepot 2027 bietet

Offiziell firmiert das Angebot unter der Bezeichnung BCA Xaver Altersvorsorgedepot powered by Oddo BHF Asset Management. Als Anbieter tritt die BCA auf. Xaver liefert die technische Infrastruktur, Oddo BHF AM bringt die Investmentexpertise ein. Dadurch entsteht nach Angaben von BCA eine durchgängige Strecke aus Beratung, Abschluss und laufender Betreuung.

Diese Strecke lasse sich wahlweise im Self-Service oder im persönlichen Gespräch nutzen. Zusätzlich bindet die Lösung die bestehenden BCA-Systeme ein. Nach dem Vertragsabschluss setzt sie auf KI-gestützte Servicing-Prozesse. Die Betreuung soll dadurch auch nach dem Abschluss automatisiert weiterlaufen.

Standard oder Premium: zwei Varianten im Altersvorsorgedepot 2027

Beim Altersvorsorgedepot 2027 können Vermittler zwischen zwei Ausprägungen wählen. Die Standard-Variante verfolgt eine feste, vorgegebene Anlagestrategie. Die Premium-Variante geht weiter: Sie kombiniert eine breite Fondsauswahl mit individuell zusammengestellten Portfolios, deren Anlagestrategie laufend professionell gesteuert wird.

Ein Lifecycle-Mechanismus sorgt in der Premium-Variante zudem dafür, dass sich die Risikoquote mit zunehmender Nähe zum Ruhestand automatisch verringert.

Mehrere Fondsgesellschaften statt nur ein Anbieter

Die Lösung beschränkt sich dabei nicht auf Produkte einer einzelnen Fondsgesellschaft. Stattdessen kombiniert die Plattform Fondsprodukte mehrerer Gesellschaften in einem gemeinsamen Depot. Dadurch lassen sich unterschiedliche Anlagepräferenzen der Kundschaft gezielter abdecken, so BCA.

Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG, ordnet den Schritt so ein: „Die Reform der privaten Altersvorsorge eröffnet Vermittlern ein wichtiges neues Beratungsfeld. Entscheidend ist, dass ein leistungsfähiges Produkt und die notwendige technische Infrastruktur nicht erst zum offiziellen Start bereitstehen.“

Riester-Wechsel und Zeitplan bis zum Start 2027

Ergänzend bietet die Plattform einen integrierten Riester-Vergleichs- und Wechselservice. Er richtet sich an Bestandskunden der BCA-Partner und an Riester-Sparer anderer Anbieter. Auch komplexere Wechselprozesse soll er strukturiert begleiten.

Ab Januar 2027 soll die Beratungsstrecke des Altersvorsorgedepots 2027 zusätzlich die Frühstart-Rente abdecken. Für Vermittler bedeutet das laut BCA mehr Effizienz in der Beratung. Bestandskunden lassen sich dabei im Self-Service, im persönlichen Gespräch oder hybrid ansprechen.

Die Partner im Überblick

Die drei Partner übernehmen beim Altersvorsorgedepot 2027 unterschiedliche Rollen:

Der Maklerpool BCA AG sitzt in Oberursel im Taunus und ist nach eigenen Angaben seit 1985 aktiv. 2025 kam er auf rund 9.000 Vertriebspartner, 120 Mitarbeitende und einen Gesamtumsatz von 88,8 Millionen Euro.

Oddo BHF Asset Management verwaltete zum 30. Juni 2026 ein Vermögen von 67,6 Milliarden Euro. Das Haus gehört zur Finanzgruppe Oddo BHF, die nach eigenen Angaben rund 159 Milliarden Euro an Kundenvermögen betreut.

Die Xaver Group entstand 2023 und ist als Vermögensverwalter von der BaFin reguliert. Banken, Versicherern und Finanzvertrieben stellt sie Vorsorgelösungen wie das Altersvorsorgedepot als White-Label-Produkt zur Verfügung.