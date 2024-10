Beitragsrückerstattung: Universa zahlt 27,5 Millionen zurück

Die Universa Krankenversicherung zahlt in diesem Jahr 27,5 Millionen Euro an Kunden zurück. Ausgezahlt wurden die Beträge Ende September. In der Voll- und Restkostenversicherung gab es je nach Tarif und leistungsfreien Jahren zwischen einem und vier Monatsbeiträge und beim Beamtenanwärtertarif „uni-BA|Kompakt“ sogar sechs Monatsbeiträge zurück. Im Vorjahr lagen die Beitragsrückerstattung bei 28,2 Millionen Euro.

Als Service führt die uniVersa bei eingereichten Leistungsbelegen automatisch eine Besserstellung durch und weist ihre Versicherten darauf hin, wenn eine Beitragsrückerstattung vorteilhafter ist. „Wer nach Erhalt der Rückerstattung feststellt, dass die Summe der Rechnungen und Leistungsbelege doch höher ist, kann die Unterlagen auch noch nachträglich einreichen und bekommt die Differenz erstattet“, erklärt Gruppenleiter Rolf Pickel aus der Leistungsabteilung.

Bei den Kunden des neuen Vollversicherungstarif „uni-Top|Privat“, der im Mai auf den Markt gebracht wurde, war die Beitragsrückerstattung doppelt so hoch. Neben einer garantierten Beitragsrückerstattung von 600 Euro pro Jahr gibt es bei Leistungsfreiheit hier auch noch eine erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung, die aktuell bei 2,5 Monatsbeiträgen liegt.