Trotz Krise: Debeka steuert auf acht Millionen Kunden zu

Die Debeka hat das Geschäftsjahr 2024 mit Zuwächsen in allen Unternehmensbereichen abgeschlossen. Die Beitragseinnahmen der Versicherungsgruppe stiegen um 3,8 Prozent auf 13,2 Milliarden Euro. Rechnet man die Geldeingänge der Bausparkasse hinzu, lag das Gesamtvolumen bei über 15,5 Milliarden Euro.

Auch die Zahl neu abgeschlossener Verträge nahm zu – insgesamt um acht Prozent. Den stärksten Zuwachs verzeichnete die Gruppe in der Schaden- und Unfallversicherung. Die Zahl der betreuten Verträge stieg um 244.000 auf 21,7 Millionen.

Beim Kundenbestand legte die Debeka ebenfalls zu. 130.000 Versicherte kamen 2024 neu hinzu. Damit betreut die Gruppe nun 7,7 Millionen Kunden. „Wir steuern damit sogar auf die Marke von acht Millionen Mitgliedern zu. Das zeigt: Die Menschen vertrauen der Debeka“, sagt Vorstandschef Thomas Brahm.

Brahm: „Ein deutliches Votum für PKV“

In der privaten Krankenversicherung erhöhte sich die Zahl der Vollversicherten im Saldo um 27.000. Laut Brahm sei dies „ein deutliches Votum für die PKV“. Im Vergleich zum Vorjahr lag das Plus bei fast 11.000 Versicherten.

Die Leistungen an Mitglieder und Versicherte beziffert das Unternehmen für 2024 auf 15,9 Milliarden Euro – ein Anstieg um 10,6 Prozent. Berücksichtigt sind dabei auch zusätzliche Rückstellungen. „Das sind 10,6 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und so viel wie noch nie!“, so Brahm. „Damit konnten wir unser Leistungsversprechen gegenüber unseren Mitgliedern einmal mehr ausbauen.“

Auch personell ist die Gruppe gewachsen: Die Zahl der Beschäftigten stieg um rund 700 auf 16.750. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital, sie sind das Herz unserer Debeka“, sagt Brahm. Der Ausbau erfolgte sowohl im Innen- als auch im angestellten Außendienst.

Für 2025 erwartet das Unternehmen weiteres Wachstum, vor allem in der Krankenversicherung. In der Lebensversicherung rechnet die Debeka mit stabilen Einnahmen, in der Schaden- und Unfallversicherung mit einer leichten Steigerung auf dem Niveau des Vorjahres.