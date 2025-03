Betriebliche Vorsorge als Wettbewerbsvorteil im War for talents

In einer aktuellen Studie fragte die BarmeniaGothaer den Mittelstand, wie sie die aktuelle Situation bewerten: Dem KMU-Stimmungsbarometer ist zu entnehmen, dass zwei Drittel aller kleinen und mittleren Unternehmen den Fachkräftemangel als eine der größten Herausforderungen sehen. Und so suchen Arbeitgeber nach Lösungen, sich als moderner Arbeitgeber zu positionieren. Dabei geht es längst nicht mehr nur um ein lukratives Gehalt, sondern um ganzheitliche Angebote. Wer sich als attraktiver Arbeitgeber am Markt positioniert, hat im Kampf um die Talente die Nase vorn.

Arbeitnehmer haben konkrete Vorstellungen – Versicherungsleistungen können Attraktivität von Arbeitgebern steigern

Fachkräfte erwarten heute deutlich mehr von ihren Arbeitgebern. Zu den Basics gehören ansprechende Gehälter, flexible Arbeitsmodelle, Entwicklungsmöglichkeiten und eine positive Unternehmenskultur. Wer sich als Arbeitgeber Vorteile verschaffen möchte, der sollte weiterdenken und auch den Aspekt der finanziellen Vorsorge für die Mitarbeitenden in Betracht ziehen. Hier reicht das Spektrum von der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) und der Gesundheitsförderung über die betriebliche Altersversorgung (bAV) bis hin zur kollektiven Berufsunfähigkeits- und Gruppenunfallversicherung. Wichtig ist, dass das Arbeitgeber-Angebot erkennbar mehr bietet als eine private Vorsorge bzw. Absicherung. Denn nur so entfaltet sich eine positive Wirkung im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte.

bAV und bKV bieten konkrete Vorteile

So gewinnen sowohl bAV als auch bKV an Bedeutung! Denn die Zeiten, in denen die gesetzliche Rente ausreichte, um den erlangten Lebensstandard im Alter zu sichern, gehören längst der Vergangenheit an. Die bAV bietet Mitarbeitenden die Möglichkeit, über eine Entgeltumwandlung gezielt für das Alter vorzusorgen, und das steuer- und sozialabgabenbegünstigt. Auch die bKV bietet einen weiteren, unmittelbaren Vorteil für Arbeitnehmer. Denn sie beinhaltet attraktive Zusatzleistungen, die über die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung hinausgehen, z. B. Zahnzusatzleistungen, besondere Vorsorgeuntersuchungen oder eine schnelle Terminvergabe bei Fachärzten. Damit entlastet die bKV die Beschäftigten finanziell und ermöglicht ihnen den Zugang zu umfassenden Gesundheitsangeboten. Sie reagieren so nicht nur auf den Wunsch nach finanzieller und gesundheitlicher Sicherheit, sondern auch auf den gesellschaftlichen Trend eines steigenden Gesundheitsbewusstseins.

Das Angebot der BarmeniaGothaer ist individuell auf die Bedürfnisse der Belegschaft zugeschnitten, egal ob Berufseinsteiger oder Führungskraft. Unternehmen, die auf diese Weise in ihre Mitarbeitenden investieren, stärken nicht nur die Bindung an das Unternehmen, sondern machen sich damit auch zu einem langfristig attraktiven Arbeitgeber im Wettbewerb um Fachkräfte.