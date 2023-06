BGH: Wohnungseigentümer dürfen nicht eigenmächtig umbauen

Mieter haben zwar grundsätzlich das Recht, in ihrer Wohnung in Ruhe gelassen zu werden – sie sind aber ebenso in der Pflicht, bei begründetem Anlass Zutritt zu gewähren. Das bekräftigte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.