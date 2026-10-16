Bitcoin-Ausblick: Diese Marken entscheiden über den nächsten Schritt

Bitcoin notiert deutlich unter seinem Rekordhoch. Hohe Anleiherenditen und ETF-Abflüsse belasten den Kurs, technische Signale deuten zugleich auf eine mögliche Bodenbildung hin. Für eine Trendwende fehlt noch die Bestätigung.

Für Anleger war die vergangene Handelswoche kein Grund zur Entspannung: Bitcoin gab von 84.743 auf 82.922 US-Dollar nach und US-Spot-ETFs verloren 681 Millionen US-Dollar an Kapital, die schwächste Woche seit Juni. Die Frage, ob die Erholung seit dem Sommer trägt, lässt sich jedoch kaum aus dem Kryptomarkt selbst beantworten. Bitcoin handelt derzeit um 83.000 US-Dollar und liegt damit rund ein Drittel unter dem Rekordhoch von 126.223 US-Dollar vom Oktober 2025. Der nächste Schritt hängt weniger von der Kryptobranche ab als vom Anleihemarkt. Als Basisszenario gilt bis zum Jahresende eine Handelsspanne von 75.000 bis 95.000 US-Dollar. Nach oben bräuchte es eine Wende in der Geldpolitik der Fed, nach unten einen weiteren Schock für die Risikobereitschaft. Mit Blick auf 2027 ist die Rückeroberung des bisherigen Rekordhochs zu erwarten.

Zinsen, Ölpreis und Fed bestimmen den Kurs

Die stärkste auf den Bitcoin einwirkende Kraft sind weder die Halving-Mathematik noch ETF-Schlagzeilen, sondern der Preis des Geldes. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreichte am 7. Oktober 5,36 Prozent, die der 30-jährigen 5,73 Prozent. Dem Protokoll der Fed-Sitzung vom September zufolge fiel die Entscheidung für eine Zinserhöhung einstimmig und die meisten Notenbanker halten eine weitere Anhebung bis zum Jahresende für wahrscheinlich.

Für einen Vermögenswert ohne laufende Erträge ist das ein denkbar ungünstiges Umfeld. Wenn eine risikolose Staatsanleihe fünf Prozent abwirft, konkurriert Bitcoin nicht mehr nur mit Gold, sondern mit einem Kupon. Hinzu kommt ein zweiter Belastungsfaktor: Brent-Rohöl notiert über 100 US-Dollar je Barrel, was die Inflation antreibt, die Fed restriktiv und den Dollar hoch hält. Berichte, wonach Washington erneute Angriffe auf den Iran vorbereite, vervollständigen das Bild eines Marktes, der Bitcoin als risikoreichen Wert mit hohem Beta handelt und nicht als Absicherung.

Die Kehrseite ist ebenso bedeutsam. Bitcoin ist der Vermögenswert, der am stärksten auf eine geldpolitische Wende reagiert. Sollte der Ölpreis nachgeben und die Fed signalisieren, dass der Zinserhöhungszyklus beendet ist, bewegen sich liquiditätssensitive Anlagen zuerst, und Bitcoin steht in dieser Reihe ganz vorne.

Verzögerter CLARITY Act bremst institutionelle Adoption

Von Washington hatte sich der Markt für 2026 Rückenwind erhofft. Stattdessen stockt die Regulierung von Kryptowerten. Am 15. September scheiterte im US-Senat der Versuch, die Debatte über den CLARITY Act zu beenden, nachdem Gegner 41 Stimmen gesammelt hatten. Das Gesetz soll die Aufsicht über Kryptowerte zwischen der Börsenaufsicht SEC und der Derivateaufsicht CFTC aufteilen. Bitcoin fiel nach dem Rückschlag unter 76.000 US-Dollar.

Der Entwurf steht weiterhin auf der Tagesordnung des Senats, ein neuer Anlauf bleibt also möglich. Mit Blick auf die Zwischenwahlen am 3. November ist das Zeitfenster für substanzielle Fortschritte in diesem Jahr allerdings erheblich geschrumpft. Für institutionelle Investoren ist regulatorische Klarheit keine bloße Zugabe, sondern Voraussetzung für eine breitere Beteiligung. Die Verzögerung untergräbt die langfristige Investmentthese für Bitcoin nicht, könnte aber die nächste Welle institutioneller Käufe und Engagements in Unternehmensbilanzen hinauszögern.

Schnelles Geld setzt die Decke, geduldiges Kapital baut den Boden

Die Infrastruktur der Wall Street ist inzwischen der Taktgeber für Bitcoin. Am 7. Oktober verzeichneten US-Spot-ETFs auf Bitcoin Abflüsse von 487,07 Millionen US-Dollar, den größten Tagesabzug seit dem 25. Juni. Am selben Tag bewegten Wallets mit Verbindung zur US-Regierung Vermögenswerte im Wert von rund 566 Millionen US-Dollar, überwiegend zu Coinbase Prime, und ein mehr als vier Jahre inaktiver Großinvestor transferierte 4.500 BTC.

Zwei Kräfte ziehen dabei in entgegengesetzte Richtungen. Kurzfristig ist das ETF-Kapital taktisch. Halter mit Verlusten reduzieren ihr Engagement eher, als dass sie den Rücksetzer kaufen. Langfristig ist die strukturelle Nachfrage jedoch nicht verschwunden. Langfristig orientierte Halter haben während des Rückgangs weiter zugekauft und ihre Bestände bis Juli auf einen Rekord ausgebaut und Strategy kaufte weiter und hält inzwischen mehr als 845.000 BTC. Solange die ETF-Flüsse nicht nachhaltig ins Plus drehen, dürften Kursanstiege abverkauft werden. Je tiefer der Rücksetzer jedoch ausfällt, desto mehr geduldiges Kapital wartet darunter.

Zwei Signale für einen Boden im Juli

Aus technischer Sicht zeigt der Bitcoin-Chart zwei deutliche bullische Signale, die darauf hindeuten, dass die Kryptowährung im Juli 2026 ihren Boden ausgebildet haben könnte. Das erste ist der tägliche Relative-Strength-Index (RSI), der im August in den Bereich eines Bullenmarktes vorgedrungen ist. Das zweite ist der wöchentliche RSI, der seine Abwärtstrendlinie seit dem Hoch vom März 2024 nach oben durchbrochen hat. Dieser Abwärtstrend entstand durch eine ausgeprägte bärische Divergenz im Wochenchart, die dem Zyklushoch von Bitcoin im Oktober 2025 vorausging.

Der RSI gilt als vorlaufender Momentum-Indikator, der Trendwenden anzeigen kann, bevor sie in der Kursentwicklung sichtbar werden. Trotz dieser ermutigenden Signale bedarf es jedoch der Bestätigung durch den Kurs, bevor ein neuer Bullenmarkt als eingeleitet gelten kann. Erst ein entschiedener und nachhaltiger Ausbruch über den Widerstand bei 82.750 US-Dollar würde belegen, dass der Abwärtstrend vom Oktober-Hoch 2025 beendet ist und ein neuer primärer Aufwärtstrend begonnen hat.

Kurzfristig steht Bitcoin an einem kritischen Entscheidungspunkt. Die Erholung von den Sommertiefs ist intakt, doch wiederholte Rückschläge nahe 87.000 US-Dollar sowie eine kleine bärische Divergenz zeigen, dass Verkäufer auf diesem Niveau weiterhin aktiv sind. Die übergeordnete Erholung scheint in den kommenden Monaten Spielraum zu haben, das Risiko eines erneuten kurzfristigen Rücksetzers bleibt aber bestehen. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Schlüsselwiderstand ist eine Frage des Wann, nicht des Ob. Nach einer Bestätigung könnte Bitcoin sein altes Rekordhoch zurückerobern und langfristig neue Höchststände erreichen.

Sinkende Volatilität als Ruhe vor einer größeren Bewegung

Beobachtenswert ist zudem die nachlassende Volatilität. Nach einer Phase kräftiger Kursschwankungen ist der Markt im Oktober in eine ruhigere Phase eingetreten. Auf Konsolidierungen folgte häufig ein Anstieg der Volatilität, wobei sich die Richtung der nächsten Bewegung daraus nicht ableiten lässt.

Bewegen sich die Kurse in einer engen Spanne, kann dies ein trügerisches Gefühl von Stabilität erzeugen. Sobald ein bedeutender Auslöser eintritt, kann sich die Positionierung rasch verändern, insbesondere wenn Händler mit Hebel arbeiten. Für Bitcoin könnte dieser Auslöser eine Inflationsüberraschung sein, eine Veränderung der Erwartungen an die US-Notenbank, ein erneuter Zufluss in ETFs oder ein breiterer Stimmungswechsel an den Aktienmärkten. Auch die US-Zwischenwahlen am 3. November könnten die Unsicherheit über den politischen Kurs und die künftige Regulierung von Kryptowährungen erhöhen.

Vorsichtiger Optimismus mit klaren Bedingungen

Die kurzfristigen Aussichten sind vorsichtig optimistisch, wobei die Risikobalance davon abhängt, ob Bitcoin Unterstützungen halten und wieder Dynamik gewinnen kann. Die Kryptowährung hat trotz höherer Renditen und eines stärkeren Dollars Widerstandsfähigkeit bewiesen, doch Resilienz allein genügt nicht, um einen neuen Aufwärtstrend zu begründen.

Das bullische Szenario beruht auf drei Bedingungen: Bitcoin behauptet den Bereich um 80.000 US-Dollar, die ETF-Nachfrage verbessert sich, und der Kurs bricht entschieden über 87.000 US-Dollar aus. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird ein Anstieg in Richtung 95.000 US-Dollar zu einem plausiblen ersten Ziel.

Ebenso klar ist das bärische Szenario. Anhaltende Inflation, erhöhte Renditen von Staatsanleihen und fortgesetzte ETF-Abflüsse könnten die Risikobereitschaft untergraben. Ein nachhaltiger Bruch unter 80.380 US-Dollar würde die Erholung schwächen und den Bereich um 75.000 US-Dollar kurzfristig wieder in den Fokus rücken. Ein solcher Rücksetzer würde die mögliche Bodenbildung oder die Aussicht auf eine spätere Trendumkehr jedoch nicht zwangsläufig entwerten.

Letztlich braucht Bitcoin für eine Erholung kein perfektes makroökonomisches Umfeld. Es braucht allerdings Käufer, die bereit sind, den Verkaufsdruck zu absorbieren und eine Bewegung über den Widerstand hinaus zu tragen. Bis dahin bleibt die Erholung eine Baustelle und keine bestätigte Rückkehr in einen etablierten Aufwärtstrend.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.