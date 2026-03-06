Bitcoin steckt geopolitischen Schock schnell weg

Auslöser war die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten Ende Februar. Nach einem koordinierten Angriff der USA und Israels auf den Iran gerieten Risikoanlagen allgemein ins Wanken. Bitcoin fiel um etwa 3 % und lag kurzzeitig bei 65.000 US-Dollar (Quelle: Artemis Terminal. 06. März 2026). Kritiker sehen in solchen Momenten oft einen Beweis dafür, dass Bitcoin lediglich ein weiteres spekulatives Risiko-Asset ist.

Der Ausverkauf hielt jedoch nicht lange an. Innerhalb weniger Tage stabilisierte sich Bitcoin bei über 68.000 USD und wurde Anfang März wieder im Bereich von 71.000 bis 73.000 US-Dollar gehandelt (Quelle: Artemis Terminal. 06. März 2026).

Die Geschwindigkeit dieser Erholung ist entscheidend. Die Märkte brauchten keine Wochen, um sich zu erholen – sie brauchten Tage. Das heißt, als Verkäufer auftauchten, warteten die Käufer bereits.

Institutionelles Kapital stabilisiert den Markt

Große Allokatoren und strukturelle Anlageinstrumente sind keine Randteilnehmer mehr. Sie sind nun ein fester Bestandteil des Bitcoin-Ökosystems.

Im Gegensatz zu spekulativen Privatanlegern neigen institutionelle Investoren dazu, während volatiler Phasen zu akkumulieren, anstatt sich zurückzuziehen. Diese Dynamik verändert das Verhalten des Marktes in Stresssituationen.

Die Schlussfolgerung ist klar: Bitcoin reagiert nach wie vor auf makroökonomische Schocks. Kein Vermögenswert ist immun dagegen. Aber die Struktur des Marktes hat sich grundlegend verändert. Die Kapitalpools sind größer, die Inhaber sind geduldiger und die Investorenbasis wird zunehmend institutioneller.

Diese Kombination verändert den Verlauf von Verkaufswellen. In früheren Zyklen konnten geopolitische Schocks oder makroökonomische Belastungen zu anhaltenden Kursrückgängen führen. Heute sieht das Muster zunehmend anders aus: auf heftige Reaktionen folgt eine schnelle Absorption.

Autorin Dovile Silensykte ist Direktorin im Bereich Digital Assets Research bei WisdomTree.