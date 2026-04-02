Krypto-Markt: Wenn die „Trump-Show“ zur Belastung für Bitcoin wird

„Trump liefert an den Märkten gerade vor allem eines: mehr Rhetorik als Substanz. Bei seinem Amtsantritt hatte er der Krypto-Community große Versprechen gemacht — Bitcoin-Förderung, regulatorische Öffnung und die Vision der USA als „crypto capital of the world“. Heute wirken diese Wiederholungen zunehmend wie politische Folklore: laut, bekannt, aber ohne neuen Katalysator. Für den Markt heißt das, dass der anfängliche Trump-Boost für BTC weitgehend eingepreist ist.

Gleichzeitig verschiebt sich der Fokus vom Kryptothema zurück auf das Makro. Die jüngste Rede an die Nation hat vor allem bei Öl für Auftrieb gesorgt, weil der Markt höhere geopolitische Risiken und mögliche Angebotsstörungen einpreist. Das ist klassisch risk-off für BTC: steigendes Öl bedeutet Inflationsdruck, weniger Spielraum für lockere Geldpolitik und damit ein ungünstigeres Umfeld für Risk Assets. In so einem Setup verkauft der Markt nicht nur auf Schlagzeilen, sondern auf die Kombination aus Unsicherheit, Liquiditätsangst und fehlenden frischen Krypto-Impulsen.

Der CLARITY Act bleibt dabei der wichtigste regulatorische Hebel. Eine Einigung wäre grundsätzlich bullish für Bitcoin, weil sie institutionelle Sicherheit schaffen und die Kapitalallokation in den Sektor erleichtern würde. Aber der Markt preist nicht nur Hoffnung, sondern auch Frust ein: Je länger sich der politische Prozess zieht, desto mehr droht der Effekt von „buy the rumor, sell the news“. Selbst wenn es Fortschritte gibt, kann die erste Reaktion zwar positiv sein, aber ohne echte legislative Klarheit bleibt das eher ein kurzfristiger Sentiment-Trade als ein nachhaltiger Trendbruch.

Mein Fazit: Kurzfristig belastet die Trump-Rede BTC über Öl, Inflation und Risk-Off, während die erneuten Crypto-Capital-Ansagen an Wirkung verlieren. Der CLARITY Act ist der eigentliche mittelfristige Kurs-Treiber — aber nur dann, wenn aus der politischen Erzählung endlich belastbare Umsetzung wird. Bis dahin bleibt Bitcoin in einem Markt, der zwischen geopolitischem Stress und regulatorischer Hoffnung hin- und hergerissen ist.“

Autor Joshua Krüger ist Head of Growth bei DFX, einem Schweizer Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Kryptowährungen.