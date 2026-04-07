Kryptomarkt: Warum vor allem Tokens zwischen 0,10 und 1 Dollar verschwinden

Seit Januar 2025 sind mehr als 2.000 Kryptowährungen vom Markt verschwunden. Das entspricht rund 20 Prozent aller Coins und Tokens. Damit ist die Gesamtzahl wieder auf das Niveau von Anfang 2022 gefallen.

Entgegen der verbreiteten Annahme trifft diese Marktbereinigung jedoch nicht vor allem nahezu wertlose Kryptowährungen mit Kursen von unter 0,01 Dollar. Besonders stark schrumpft vielmehr das Segment der mittelpreisigen Tokens zwischen 0,10 und 1 Dollar.

Daten von TechGaged.com zeigen, dass gerade diese „Mittelschicht“ in den vergangenen 18 Monaten die größten Verluste verzeichnet. Die Zahl der gelisteten Tokens in diesem Preisbereich sank um 32 Prozent.

Kryptomarkt verschiebt sich deutlich

Die Entwicklung verdeutlicht, wie sprunghaft sich der Kryptomarkt verändert. Vor allem seit 2024 wechselten Phasen mit zahlreichen Neulistungen und anschließenden Delistings in kurzer Folge. In Aufwärtsmärkten kamen Tausende neue Tokens hinzu, in schwächeren Marktphasen verschwanden viele davon wieder.

Die niedrigen Eintrittshürden im Blockchain-Markt haben diese Dynamik begünstigt. Neue Kryptowährungen lassen sich vergleichsweise leicht auflegen. Das führte in den vergangenen Jahren zu einer Flut spekulativer Projekte, die oft stark vom Markttrend und weniger von einem belastbaren Anwendungsfall abhingen.

Das Research-Team von TechGaged untersuchte die Entwicklung der Gesamtzahl der Kryptowährungen und die Veränderungen in einzelnen Preisklassen. Jastra Kranjec, datengetriebene PR-Spezialistin bei TechGaged, sagt: „Insgesamt zeigen die Daten eine klare Verschiebung im Markt: Mittelpreisige Tokens wurden am stärksten getroffen, während niedrig- und hochpreisige deutlich weniger zurückgingen oder sogar weiter gewachsen sind“

Mittelpreisige Tokens verlieren Marktanteile

Im Oktober 2024, rund drei Monate vor dem Höchststand des Gesamtmarkts, waren 9.861 Coins und Tokens gelistet. Bis zum letzten Tag im März 2026 sank diese Zahl um 13 Prozent auf 8.563.

Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Tokens mit einem Preis von unter 0,01 Dollar um 14 Prozent auf 7.242 zurück. Noch deutlicher fiel der Rückgang bei den mittelpreisigen Kryptowährungen zwischen 0,10 und 1 Dollar aus. Dort schrumpfte das Angebot um 32 Prozent.

Andere Segmente legten dagegen zu. Tokens im Bereich von 0,01 bis 0,10 Dollar wuchsen bis Ende März um 8,7 Prozent auf 596. Auch Coins und Tokens mit Kursen zwischen 1 und 1.000 Dollar verzeichneten ein Plus von 8,8 Prozent auf 369.

Kleinster Sektor nach Anzahl

Der Rückgang hat die Stellung der mittelpreisigen Tokens im Gesamtmarkt spürbar geschwächt. Im Oktober 2024 lag ihr Anteil an allen gelisteten Kryptowährungen noch bei 5,4 Prozent. Inzwischen sind es nur noch 4,1 Prozent.

Damit ist dieses Segment nach Anzahl zum kleinsten Marktbereich geworden. Selbst die Kategorie der Coins zwischen 1 und 1.000 Dollar liegt mit 4,3 Prozent inzwischen darüber. Das entspricht einem Zuwachs von 0,9 Prozentpunkten binnen 18 Monaten.

Auch Tokens zwischen 0,01 und 0,10 Dollar bauten ihren Anteil aus und erreichten 6,9 Prozent des Gesamtmarkts, ein Plus von 1,4 Prozentpunkten. Tokens unter 0,01 Dollar verloren zwar einen Prozentpunkt, stellen mit rund 84 Prozent aller Kryptowährungen aber weiterhin den größten Teil des Markts.