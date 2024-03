Bitcoin im Fokus, aber Ethereum soll vor Rallye stehen

Krypto-Fonds-Studie: knapp jeder 10. Deutsche möchte zum ersten Mal in Bitcoin & Co. investieren

Das grüne Licht der US-Börsenaufsicht für Bitcoin-ETFs zeigt spürbare Auswirkungen. Auch in Deutschland würde knapp jeder 10., der bis dato noch nicht in Kryptowährungen investiert ist, via ETF in diesen Markt investieren.